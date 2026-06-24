Maja Šuput razuzdala se u noćnim satima na Ibizi, u haljini golih leđa zaplesala je s mlađahnim muškarcem

Maja Šuput zapalila je društvene mreže novim fotografijama s Ibize, a njezina smjela modna kombinacija odmah je postala glavna tema među pratiteljima.
Pjevačica Maja Šuput ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijama i snimkama s Ibize gdje uživa u kratkom odmoru.3 vijesti o kojima se priča velika su si podrška Antu Budimira i suprugu povezuje više od ljubavi: Zajedno dijele tužnu sudbinu! šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji zaljubljeni mladi par Gvardiola nakon velike pobjede Hrvatske dočekao poljubac djevojke na tribinama
Na svom Instagram profilu podijelila je djelić atmosfere iz glamuroznog noćnog izlaska, a u središtu interesa našla se njezina upečatljiva modna kombinacija.
Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Instagram
"Showtime", kratko je poručila uz objavu koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije.
Za večernji izlazak Maja je odabrala efektnu dugu haljinu u intenzivnoj kraljevsko plavoj nijansi koja je savršeno istaknula njezinu preplanulu put i vitku liniju. Riječ je o modelu bez naramenica s dramatičnim detaljem na prednjem dijelu, dok je posebnu pažnju privukao odvažan asimetrični izrez koji se proteže duž struka i bokova. Elegantna, a istovremeno vrlo zavodljiva kreacija još je jednom potvrdila da Maja itekako zna kako spojiti glamur i trendove.
Maja Šuput na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Maja Šuput na Instagramu - 3 Foto: Instagram
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Osim fotografije iz luksuznog ambijenta, pjevačica je podijelila i video iz noćnog provoda tijekom kojeg je plesala i odlično se zabavljala u društvu mlađahnog muškarca. Nasmijana i vidno raspoložena, pokazala je da maksimalno koristi svaki trenutak svog boravka na jednom od najpoznatijih europskih party odredišta.
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Ovaj kratki predah stigao je u idealnom trenutku, nakon brojnih poslovnih obveza i nastupa. Na Ibizu je otputovala u društvu prijateljice Anite Tuček, a prema objavama koje dijeli, čini se da djevojke uživaju u spoju luksuza, dobre zabave i mediteranskog ugođaja.
Maja Šuput - 5 Foto: Instagram
Maja Šuput - 2 Foto: Instagram
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