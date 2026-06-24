Maja Šuput razuzdala se u noćnim satima na Ibizi, u haljini golih leđa zaplesala je s mlađahnim muškarcem

Maja Šuput zapalila je društvene mreže novim fotografijama s Ibize, a njezina smjela modna kombinacija odmah je postala glavna tema među pratiteljima.

Pjevačica Maja Šuput ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijama i snimkama s Ibize gdje uživa u kratkom odmoru.

Na svom Instagram profilu podijelila je djelić atmosfere iz glamuroznog noćnog izlaska, a u središtu interesa našla se njezina upečatljiva modna kombinacija.

Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Instagram

"Showtime", kratko je poručila uz objavu koja je u kratkom roku prikupila brojne reakcije.

Za večernji izlazak Maja je odabrala efektnu dugu haljinu u intenzivnoj kraljevsko plavoj nijansi koja je savršeno istaknula njezinu preplanulu put i vitku liniju. Riječ je o modelu bez naramenica s dramatičnim detaljem na prednjem dijelu, dok je posebnu pažnju privukao odvažan asimetrični izrez koji se proteže duž struka i bokova. Elegantna, a istovremeno vrlo zavodljiva kreacija još je jednom potvrdila da Maja itekako zna kako spojiti glamur i trendove.

Maja Šuput na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 3 Foto: Instagram

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Osim fotografije iz luksuznog ambijenta, pjevačica je podijelila i video iz noćnog provoda tijekom kojeg je plesala i odlično se zabavljala u društvu mlađahnog muškarca. Nasmijana i vidno raspoložena, pokazala je da maksimalno koristi svaki trenutak svog boravka na jednom od najpoznatijih europskih party odredišta.

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Ovaj kratki predah stigao je u idealnom trenutku, nakon brojnih poslovnih obveza i nastupa. Na Ibizu je otputovala u društvu prijateljice Anite Tuček, a prema objavama koje dijeli, čini se da djevojke uživaju u spoju luksuza, dobre zabave i mediteranskog ugođaja.

Maja Šuput - 5 Foto: Instagram

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

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