Ana Gruica Uglešić uplakana ispričala situaciju koju je doživjela: ''Pitala me za 10 eura...''

Ana Gruica Uglešić još je jednom pokazala koliko joj je stalo do pomaganja drugima, a humanitarna akcija koju je pokrenula za samohranu majku s dvoje djece završila je nevjerojatnim rezultatom koji ju je doveo do suza.

Hrvatska glumica Ana Gruica Uglešić podijelila je emotivan video na svom Instagram profilu u kojem nije mogla sakriti suze nakon velikog odaziva na humanitarnu akciju koju je pokrenula za pomoć samohranoj majci s dvoje djece.

Vidno ganuta, javila se svojim pratiteljima iz automobila te otkrila da je u samo 12 sati prikupljeno čak 7600 eura pomoći za obitelj koja se našla u teškoj životnoj situaciji.

Ana Gruica Uglešić - 4 Foto: Instagram

''Ljudi moji, ja sam sad pogledala račun i na računu je sedam tisuća i šeststo eura. Vi ste ih uplatili u 12 sati. Nemam riječi kojom bih vam opisala kako se ja sada osjećam. I koliko sam ganuta vašom dobrotom, toplinom, povjerenjem i željom da pomognete drugima. I vi ste stvarno anđeli'', poručila je glumica kroz suze.

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U nastavku je objasnila zašto svoje pratitelje naziva upravo anđelima.

''Nekako intuitivno mi je došlo da počnem pisati 'anđeli', jer uvijek kad radim humanitarnu akciju vidim stotine anđela koji lete i koji su s nama, a to ste zapravo vi. Vi ste anđeli'', dodala je.

Ana Gruica Uglešić - 2 Foto: Instagram

Uz objavljeni video Ana je pojasnila i pozadinu cijele priče, otkrivši da ju je samohrana majka toga jutra kontaktirala s molbom za pomoć.

''Akcija za samohranu mamu s dvoje djece (koja me jutros pitala 10 eura da može kupiti meso) je gotova u 12 sati - 7.600!!! Anđeli moji...'', napisala je u opisu objave.

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Fotografije koje je podijelila pokazuju koliko ju je dirnula velikodušnost ljudi koji su se uključili u akciju. Dok zahvaljuje svima koji su pomogli, emocije nije uspjela sakriti pa je nekoliko puta zaplakala pred kamerom.

Splitska glumica već je godinama aktivna u humanitarnom radu te često putem društvenih mreža organizira ili promovira akcije pomoći za pojedince i obitelji kojima je podrška najpotrebnija. Ovaj put njezin apel izazvao je izniman odaziv, a prikupljeni iznos premašio je sva očekivanja u rekordnom roku.

Ana Gruica Uglešić - 3 Foto: Instagram

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