Koliko slatko! Naše nogometaše poslije pobjede s najvećim veseljem čekali su njihovi nasljednici

Pobjeda Hrvatske nad Panamom donijela je mnogo razloga za slavlje, a najviše su joj se veselili oni najmlađi. Nakon posljednjeg zvižduka brojni reprezentativci požurili su prema tribinama kako bi zagrlili svoju djecu, a prizori puni ljubavi i ponosa osvojili su navijače.

Nakon pobjede Hrvatske nad Panamom na Svjetskom prvenstvu, slavlje se s terena brzo preselilo na tribine, gdje su hrvatske reprezentativce čekali njihovi najmlađi i najvjerniji navijači.

Fotografima nisu promaknuli emotivni trenuci u kojima su Vatreni grlili svoju djecu i s njima dijelili radost velikog uspjeha.

Vatreni s obitelji Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 13 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 12 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

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Nikola Moro, Luka Modrić, Duje Ćaleta-Car, Andrej Kramarić, Petar Musa i Dominik Livaković samo su neki od reprezentativaca koji su nakon utakmice uhvaćeni u nježnim obiteljskim trenucima. Djeca različitih uzrasta, od beba do onih nešto starijih u hrvatskim dresovima čekala su priliku za zagrljaj s očevima.

Vatreni s obitelji - 7 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

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Veliku fotogaleriju pogledajte u nastavku.

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Gvardiola je nakon velike pobjede Hrvatske dočekao poljubac djevojke na tribinama, fotografije pogledajte OVDJE.

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