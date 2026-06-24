Koliko slatko! Naše nogometaše poslije pobjede s najvećim veseljem čekali su njihovi nasljednici

Pobjeda Hrvatske nad Panamom donijela je mnogo razloga za slavlje, a najviše su joj se veselili oni najmlađi. Nakon posljednjeg zvižduka brojni reprezentativci požurili su prema tribinama kako bi zagrlili svoju djecu, a prizori puni ljubavi i ponosa osvojili su navijače.
Nakon pobjede Hrvatske nad Panamom na Svjetskom prvenstvu, slavlje se s terena brzo preselilo na tribine, gdje su hrvatske reprezentativce čekali njihovi najmlađi i najvjerniji navijači.3 vijesti o kojima se priča šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji velika su si podrška Antu Budimira i suprugu povezuje više od ljubavi: Zajedno dijele tužnu sudbinu! ''to je za mene nemoguće'' Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži''
Fotografima nisu promaknuli emotivni trenuci u kojima su Vatreni grlili svoju djecu i s njima dijelili radost velikog uspjeha.
Vatreni s obitelji Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Vatreni s obitelji - 13 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Vatreni s obitelji - 12 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
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Nikola Moro, Luka Modrić, Duje Ćaleta-Car, Andrej Kramarić, Petar Musa i Dominik Livaković samo su neki od reprezentativaca koji su nakon utakmice uhvaćeni u nježnim obiteljskim trenucima. Djeca različitih uzrasta, od beba do onih nešto starijih u hrvatskim dresovima čekala su priliku za zagrljaj s očevima.
Vatreni s obitelji - 7 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Vatreni s obitelji - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
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Veliku fotogaleriju pogledajte u nastavku.
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Gvardiola je nakon velike pobjede Hrvatske dočekao poljubac djevojke na tribinama, fotografije pogledajte OVDJE.
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