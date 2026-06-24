Hrvatski reprezetativci pobjedu nad Panamom proslavili u zagrljajima najmilijih, pogledajte dirljive prizore!

Pobjeda nad Panamom donijela je veliko slavlje hrvatskoj reprezentaciji, no najljepše scene večeri nisu se odvijale na terenu.

Nakon uvjerljive pobjede Hrvatske nad Panamom na Svjetskom prvenstvu, slavlje se nije zadržalo samo na terenu.

Čim je posljednji zvižduk označio kraj susreta, hrvatski reprezentativci požurili su prema tribinama gdje su ih čekali njihovi najvjerniji navijači – obitelji, partnerice, djeca i prijatelji.

Vatreni s obitelji - 15 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 14 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 13 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 12 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 11 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 10 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

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Umjesto velikog slavlja pred kamerama, uslijedili su iskreni zagrljaji, poljupci i trenuci koji su pokazali koliko podrška najbližih znači sportašima tijekom velikih natjecanja. Na tribinama su se mogli vidjeti emotivni susreti igrača s roditeljima, suprugama i djevojkama, dok su najmlađi članovi obitelji s ponosom nosili hrvatske dresove i nestrpljivo čekali svoje sportske junake.

Vatreni s obitelji - 9 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 8 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 7 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

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Posebno dirljive bile su scene u kojima su reprezentativci u naručje uzimali svoju djecu, dijelili osmijehe i zajednički proslavljali važnu pobjedu. Mnogi su nakon naporne utakmice prvo potražili upravo svoje najmilije, potvrđujući da su obiteljska podrška i zajedništvo često najveća snaga iza sportskih uspjeha.

Vatreni s obitelji - 6 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

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Na tribinama nije nedostajalo ni romantičnih trenutaka. Poljupci i zagrljaji partnera privukli su pozornost fotografa, a atmosfera je više podsjećala na veliko obiteljsko okupljanje nego na kraj jednog sportskog natjecanja. Osmijesi nisu silazili s lica ni igračima ni njihovim najbližima, koji su zajedno proživljavali svaki trenutak pobjede.

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