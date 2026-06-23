Gori internet! Ivana Knoll se javila iz Toronta i izazvala pravu pomutnju među navijačima

Ivana Knoll našla se na utakmici Hrvatske i Paname sa stadiona u Torontu, gdje je privukla pažnju u topu s hrvatskim kockicama
Nekoliko tisuća Hrvata našlo se u Torontu kako bi pratilo ključnu utakmicu hrvatske reprezentacije protiv Paname na Svjetskom prvenstvu. Usprkos tome što je početak utakmice u 1:00 sat prema hrvatskom vremenu, to nije spriječilo mnoge koji su ostali u Hrvatskoj da pošalju poruke Vatrenima.3 vijesti o kojima se priča šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji ''to je za mene nemoguće'' Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži'' ''pa krenimo...'' Zašto je Seve koncert održala s ručnikom na glavi? Jednoj osobi ova će priča ostati u posebnom sjećanju
Među navijačima koji su došli u Kanadu našla se i najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll. Atraktivna influencerica, DJ-ica i model javila se sa stadiona u Torontu te podijelila nekoliko fotografija kojima je još jednom pokazala svoju podršku Vatrenima.
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Za ovu je priliku odabrala izdanje u bojama hrvatske reprezentacije. Nosila je oskudni top s prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama, koji je kombinirala s širokim trapericama spuštenog struka. Styling je upotpunila trakom za kosu s hrvatskim uzorkom, dok je dugu crnu kosu nosila raspuštenu.
Ivana Knoll - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Ivana Knoll - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Pozirajući uz teren prije početka susreta, Ivana je pokazala široki osmijeh i dobro raspoloženje, a fotografije su ubrzo privukle brojne reakcije njezinih pratitelja na društvenim mrežama.
Ivana Knoll - 5 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Ivana Knoll - 1 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Uz objavu je kratko poručila: "CROATIA let’s gooo", jasno dajući do znanja za koga navija na velikoj svjetskoj nogometnoj smotri. Ivana je i ovoga puta potvrdila status jedne od najprepoznatljivijih navijačica hrvatske reprezentacije, koja redovito prati Vatrene na najvećim natjecanjima diljem svijeta.
O utakmici Hrvatske i Paname više čitajte OVDJE.
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