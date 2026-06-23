Najskuplja opsesija norveške zvijezde nema veze s nogometom: Za ovaj luksuzni dodatak izdvajaju se deseci tisuća eura

Erling Haaland privukao je pažnju na Svjetskom prvenstvu neobičnom Hermès Birkin torbom vrijednom više od 40 tisuća eura.

Erling Haaland na Svjetsko prvenstvo nije stigao samo kao najveća zvijezda norveške reprezentacije, nego i kao jedan od najzanimljivijih modnih likova turnira.

Fotografije dolaska Norvežana privukle su pažnju zbog njegova luksuznog modnog dodatka – velike Hermès HAC Birkin 50 torbe “Endless Road” u sivo-plavim tonovima.

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Erling Haaland Foto: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Riječ je o rijetkom modelu francuske modne kuće Hermès, poznatom po velikom formatu, kožnim detaljima i umjetničkom motivu nalik planinskom krajoliku. Prema procjenama stranih modnih medija, vrijednost takve torbe na tržištu rabljenih luksuznih komada iznosi oko 45.500 dolara, odnosno više od 40 tisuća eura.

Erling Haaland - 2 Foto: Profimedia

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No ovo nije prvi put da je Haaland privukao pažnju skupocjenom torbom. Nogometaš Manchester Cityja posljednjih je godina izgradio pravu malu kolekciju Hermès modela, među kojima se spominju i Cargo Toile Birkin 40, crna Togo Birkin 50, HAC Rock 40 te crno-narančasti Casaque Birkin 40. Cijene pojedinih primjeraka kreću se od nekoliko desetaka tisuća eura, a neki modeli dosežu i više od 50 tisuća eura.

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 4 Foto: Profimedia

Erling Haaland Foto: Afp

Posebno se pisalo i o luksuznom poklonu koji je navodno kupio djevojci Isabel Haugseng Johansen – rijetkoj Hermès Himalaya Birkin torbi čija se vrijednost procjenjivala na oko 330 tisuća funti. Riječ je o jednom od najtraženijih modela među kolekcionarima, koji se najčešće prodaje na aukcijama.

Haaland je tako, osim golovima, postao prepoznatljiv i po vrlo upečatljivom modnom ukusu. Dok većina nogometaša na velika natjecanja stiže s klasičnim putnim torbama ili sportskom opremom, norveški napadač bira komade koji se smatraju statusnim simbolima svijeta luksuza.

Erling Haaland i Isabel Haugseng Johansen - 8 Foto: Profimedia

Erling Haaland Foto: Profimedia

Njegova Birkin torba sa Svjetskog prvenstva tako je brzo postala tema društvenih mreža, a mnogi su zaključili kako Haaland očito ne dominira samo na travnjaku, nego i u modnom smislu.

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