Kristijan Iličić u Torontu sreo Mladena Grdovića, a pjevač odmah dao prognozu: ''3:1 za nas''

Popularni putopisac i influencer Kristijan Iličić podijelio je s pratiteljima trenutak iz Toronta, gdje je odmah nakon slijetanja susreo hrvatsku glazbenu legendu Mladena Grdovića.

Kristijan Iličić ponovno je oduševio pratitelje objavom sa svojih putovanja. Ovoga puta javio se iz Toronta, a odmah po dolasku doživio je susret koji nije propustio podijeliti na društvenim mrežama.

Kristijanovu objavu pogledajte OVDJE.

Kristijan Iličić - 2 Foto: Kristijan Iličić/Instagram

Kristijan Iličić - 4 Foto: Instagram

Na Instagramu je objavio video iz zračne luke te napisao: ''Upravo smo sletili u Toronto i sreli legendu Mladena Grdovića.''

Iličić je Grdovića upitao ide li navijati te kakva su njegova očekivanja od utakmice. Poznati pjevač nije dvojio s odgovorom.

Kristijan Iličić - 12 Foto: Instagram

''Tri jedan za nas'', poručio je Grdović optimistično, pokazujući vjeru u hrvatsku reprezentaciju.

Mladen Grdović Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev CROPIX

Mladen Grdović - 5 Foto: In Magazin

Objava je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja, koji su u komentarima izrazili oduševljenje neočekivanim susretom.

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Iličić nije otkrio više detalja o susretu, no jasno je da je susret s jednim od najpoznatijih hrvatskih pjevača obilježio njegov dolazak u Kanadu. Mladen Grdović već desetljećima uživa status omiljenog izvođača među hrvatskom publikom, pa ne čudi što je njegov susret s poznatim putopiscem izazvao velik interes na društvenim mrežama.

Kristijan Iličić na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Kristijan Iličić - 14 Foto: Instagram

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