Jedna scena promijenila joj je život zauvijek: Iza filmskog klasika krila se priča koja je slomila mladu glumicu

Maria Schneider ostala je upamćena kao talentirana francuska glumica čiju je karijeru obilježila kontroverzna uloga u filmu "Posljednji tango u Parizu", nakon koje se godinama borila s traumama, ovisnošću i psihičkim problemima sve do smrti 2011. godine.

Maria Schneider ostala je upamćena kao jedna od najljepših i najtalentiranijih europskih glumica svoje generacije, no njezin život obilježili su slava, kontroverze, ovisnost, psihički problemi i trauma od koje se nikada nije u potpunosti oporavila.

Francuska glumica postala je svjetski poznata sa samo 19 godina zahvaljujući filmu "Posljednji tango u Parizu", no upravo je uloga koja ju je lansirala među zvijezde obilježila ostatak njezina života.

Maria Schneider - 2 Foto: Profimedia

Maria-Hélène Schneider rođena je 27. ožujka 1952. u Parizu kao izvanbračna kći poznatog francuskog glumca Daniela Gélina i modela Marie-Christine Schneider. Odrastala je bez prisutnosti oca, a djetinjstvo joj nije bilo lako. Kasnije je govorila da se osjećala odbačeno i usamljeno, a već kao tinejdžerica napustila je obiteljski dom i preselila se u Pariz, gdje je počela tražiti svoje mjesto u svijetu umjetnosti.

Gluma ju je privlačila od malih nogu, a prve manje uloge dobila je krajem šezdesetih godina. Prijelomni trenutak dogodio se 1972. kada ju je talijanski redatelj Bernardo Bertolucci odabrao za glavnu žensku ulogu u filmu "Posljednji tango u Parizu" uz tada već legendarnog Marlona Branda. Film je postao globalna senzacija i jedan od najkontroverznijih naslova u povijesti kinematografije.

Maria Schneider Foto: Metro Goldwyn Mayer / Christophel Collection / Profimedia

Iza filmskog uspjeha skrivala se priča koja će desetljećima kasnije izazvati rasprave o granicama glumačkog rada i zaštiti glumaca na setu. Schneider je godinama tvrdila da nije bila unaprijed upoznata s detaljima ozloglašene scene seksualnog nasilja u kojoj Brando koristi maslac kao rekvizit.

Prema njezinim riječima, Bertolucci i Brando o toj su improvizaciji razgovarali bez njezina znanja kako bi dobili autentičnu reakciju pred kamerom. Kasnije je izjavila da se osjećala poniženo i izdano te da je tijekom snimanja plakala stvarnim suzama. Bertolucci je godinama poslije priznao da Schneider nije bila upoznata s detaljima scene prije snimanja.

Maria Schneider - 3 Foto: Profimedia

Iako je film od nje stvorio svjetsku zvijezdu, Maria je poslije govorila da joj je upravo taj projekt uništio dio života i karijere. Mediji su je počeli promatrati kao seks-simbol, a ne kao ozbiljnu glumicu. Uslijedili su problemi s alkoholom i drogama, a tijekom sedamdesetih i osamdesetih više je puta završavala na liječenju od ovisnosti. Borila se i s depresijom te drugim psihičkim poteškoćama koje su dodatno otežavale njezin profesionalni i privatni život.

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"Bila sam mlada, nevina, nisam shvaćala što činim. Danas bih to odbila. Sva ta halabuka koja se digla oko mene zavela me je na krivi put", rekla je jednom prilikom.

Unatoč svemu, nastavila je graditi karijeru. Kritičari posebno ističu njezinu ulogu u filmu "The Passenger" (Zanimanje: reporter) Michelangela Antonionija iz 1975., u kojem je glumila uz Jacka Nicholsona. Tijekom karijere pojavila se u desecima europskih i američkih filmova te surađivala s nekim od najvećih redatelja svog vremena.

Maria Schneider - 4 Foto: Profimedia

Maria je otvoreno govorila i o svojoj seksualnosti te je bila jedna od rijetkih javnih osoba tog vremena koja se nije bojala govoriti o biseksualnosti. Posljednje godine života provela je uglavnom daleko od holivudskih reflektora, posvećena aktivizmu za prava žena i boljim uvjetima rada glumica u filmskoj industriji.

Tijekom života suočila se i s teškim krizama. Strani mediji godinama su pisali o njezinim psihičkim problemima i razdobljima duboke depresije, a navodi se i da je u jednom trenutku pokušala oduzeti sebi život. Ipak, uspjela se vratiti glumi i nastaviti raditi sve do posljednjih godina života.

Preminula je 3. veljače 2011. u Parizu nakon duge borbe s karcinomom. Imala je 58 godina. Danas je se mnogi sjećaju ne samo kao talentirane glumice nego i kao žene čija je priča otvorila važna pitanja o moći, manipulaciji i zaštiti glumaca na filmskim setovima.

Više od desetljeća nakon smrti njezino ime i dalje se spominje kada se govori o jednoj od najmračnijih kontroverzi u povijesti svjetske kinematografije.

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