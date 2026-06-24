Naša glumica pokazala kćer u hrvatskom dresu, detalj preko ramena mnogima nije promaknuo!

Marija Omaljev Grbić na Instagramu je podijelila fotografije kćeri Billie u hrvatskom dresu i s bosanskohercegovačkom zastavom.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je do kraja prve faze natjecanja na Svjetskom prvenstvu u nogometu protiv Katara. Nije tajna kako su Zmajevi tijekom cijelog turnira dobili podršku iz cijele regije, a navijači Hrvatske i BIH, bilo da su u SAD-u ili doma, često su na društvenim mrežama pokazivali zajedništvo i međusobnu potporu.

Hrvatska glumica Marija Omaljev Grbić, koja već godinama živi i radi u Los Angelesu sa suprugom Mirajem Grbićem, na društvenim je mrežama podijelila simpatične prizore iz Seattlea gdje se ovih dana okupljaju navijači reprezentacija koje nastupaju na Svjetskom prvenstvu.

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Marija Omaljev - 2 Foto: Instagram Screenshot

Posebnu pažnju privukla je njihova kći Billie koja je pozirala u hrvatskom nogometnom dresu, dok je preko ramena nosila zastavu Bosne i Hercegovine poput superjunakinje. Na fotografijama djevojčica ponosno stoji na stijeni i trči travnjakom ogrnuta zastavom, simbolično spajajući dvije zemlje koje imaju posebno mjesto u životu njezine obitelji.

Marija Omaljev - 3 Foto: Instagram Screenshot

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Objave su stigle nakon utakmice Hrvatske i Paname te uoči susreta Bosne i Hercegovine i Katara, pa su mnogi pratitelji u Billie prepoznali malu ambasadoricu prijateljstva i povezanosti dviju reprezentacija.

Marija Omaljev - 1 Foto: Instagram Screenshot

Da je Seattle ovih dana prepun zanimljivih navijačkih detalja, pokazala je i jedna fotografija koju je glumica podijelila na Instagram Storyju. Naime, netko je u gradu fotografirao navijača koji je nosio majicu s likom legendarnog Čombeta iz kultne serije "Lud, zbunjen, normalan". Posebnu težinu toj fotografiji daje činjenica da je upravo Marijin suprug Miraj Grbić godinama utjelovljavao omiljenog Čombeta, pa je glumica uz objavu kroz smijeh poručila kako je prizor snimljen baš toga dana u Seattleu.

Marija Omaljev - 4 Foto: Instagram Screenshot

Tako su se u jednom navijačkom vikendu spojili nogomet, obitelj i televizijska nostalgija, a Marija Omaljev Grbić još jednom pokazala kako s ponosom prati i hrvatske i bosanskohercegovačke boje.

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