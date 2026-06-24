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Naša glumica pokazala kćer u hrvatskom dresu, detalj preko ramena mnogima nije promaknuo!

Piše E. G., Danas @ 22:08 Celebrity komentari
Marija Omaljev Marija Omaljev Foto: Instagram

Marija Omaljev Grbić na Instagramu je podijelila fotografije kćeri Billie u hrvatskom dresu i s bosanskohercegovačkom zastavom.

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