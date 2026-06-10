Šarmantni BiH izbornik oženio je svoju prvu ljubav iz susjedstva, evo kako izgleda!

Dok Sergej Barbarez danas privlači pažnju kao izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, mnoge zanima i njegov privatni život, posebno supruga Ana koja se godinama uspješno drži podalje od očiju javnosti.

Sergej Barbarez godinama je jedna od najvećih nogometnih zvijezda Bosne i Hercegovine, a njegova supruga Ana uspješno je ostala daleko od reflektora. Upravo zato svaka njihova zajednička fotografija privlači pažnju javnosti.

Ana Barbarez njeguje prirodan i nenametljiv izgled, a oni koji su imali priliku vidjeti njihove rijetke zajedničke fotografije opisuju je kao elegantnu i samozatajnu ženu koja ne voli medijsku eksponiranost. Godinama je bila najveća podrška bivšem nogometašu i aktualnom izborniku reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Sergej Barbarez - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Njihova ljubavna priča traje desetljećima. Ana i Sergej odrasli su u Mostaru, živjeli su u istom susjedstvu, a upravo je Ana bila njegova prva djevojka. Ta mladenačka ljubav prerasla je u dugogodišnji brak iz kojeg imaju dvojicu sinova, Sergija Luisa i Filipa Andrea.

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Za razliku od mnogih supruga poznatih sportaša, Ana nikada nije tražila pažnju javnosti. Veći dio života posvetila je obitelji, a sinove je odgajala u Hamburgu dok je Sergej gradio uspješnu nogometnu karijeru. Upravo zbog toga njezina su pojavljivanja u medijima prava rijetkost. Njihovu rijetku obiteljsku fotografiju pogledajte OVDJE.

Sergej Barbarez - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

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