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Žena koju zovu mamom Vatrenih već više od 30 godina piše povijest hrvatskog nogometa

Piše J. C., Danas @ 08:31 Zanimljivosti komentari
Dominik Livaković, Iva Olivari i Andrej Kramarić - 2 Dominik Livaković, Iva Olivari i Andrej Kramarić - 2 Foto: Instagram

Hrvatski reprezentativci godinama joj vjeruju bez zadrške, a navijači je redovito viđaju uz teren tijekom najvećih nogometnih spektakala.

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