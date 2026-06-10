Žena koju zovu mamom Vatrenih već više od 30 godina piše povijest hrvatskog nogometa

Hrvatski reprezentativci godinama joj vjeruju bez zadrške, a navijači je redovito viđaju uz teren tijekom najvećih nogometnih spektakala.

Dok su reflektori godinama bili usmjereni prema hrvatskim nogometnim zvijezdama, jedna žena tiho je gradila svoju priču iza kulisa najvećih uspjeha Vatrenih. Iva Olivari danas je jedno od najprepoznatljivijih lica Hrvatskog nogometnog saveza, a njezin put od djelatnice HNS-a do zamjenice glavnog tajnika Saveza priča je o predanosti, profesionalizmu i ljubavi prema sportu.

U Hrvatski nogometni savez stigla je još 1992. godine, u vrijeme kada je hrvatski nogomet tek stvarao svoje temelje na međunarodnoj sceni. Tijekom više od tri desetljeća rada prošla je brojne funkcije u odjelima reprezentacija i međunarodnih odnosa, a 2014. godine preuzela je dužnost team managerice hrvatske A reprezentacije.

Iva Olivari Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Od tada je postala nezaobilazan dio reprezentacije. S Vatrenima je prošla pet svjetskih i šest europskih prvenstava, a bila je dio svih najvećih uspjeha hrvatskog nogometa, uključujući osvajanje srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine i broncu u Kataru 2022. godine. Za doprinos tim uspjesima odlikovana je Redom hrvatskog trolista te Spomenicom domovinske zahvalnosti.

Iva Olivari, Zoran Milanović Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Jučer je objavila i fotografiju iz zrakopolova kojim su Vatreni putovali u SAD na Svjetsko prvenstvo 2026.

Šira javnost posebno ju je upoznala tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji kada je postala prva žena koja je sjedila na klupi hrvatske muške seniorske reprezentacije tijekom velikog natjecanja. Time je postala pionirka među ženama u profesionalnom muškom nogometu u Hrvatskoj.

Iako joj mnogi tepaju da je mama reprezentacije, sama često ističe kako ne voli previše isticati svoju ulogu. Ipak, upravo taj nadimak najbolje opisuje odnos koji je izgradila s generacijama hrvatskih reprezentativaca. Mnoge od njih poznaje još od njihovih prvih nogometnih koraka, uključujući i kapetana Luku Modrića, kojeg prati još od djetinjstva.

Iva Olivari Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Posao team managerice često nadilazi službeni opis radnog mjesta. Iva organizira putovanja, koordinira aktivnosti reprezentacije, brine o logistici, dokumentaciji i svakodnevnim potrebama igrača. U jednom je intervjuu otkrila da tijekom putovanja kod sebe čuva putovnice svih reprezentativaca jer je tako najsigurnije.

Za naš IN magazin prošle godine se raspričala o tome kako je biti žena u nogometnom svijetu.

''Moram reći da stvari jesu bolje nego što su bile kad sam ja prije 30 i više godina počela raditi u savezu, tako da danas nije više svjetsko čudo ako me UEFA odredi za delegatkinju na utakmici Muške lige prvaka. Međutim, mislim da svi mi koji radimo u nogometu moramo raditi i boriti se protiv tih predrasuda da ženama nije mjesto u nogometu jer to naprosto nije istina'', rekla je tada.

Iva Olivari Foto: Josip Moler / CROPIX

Kako je sama figurativno rekla, u vlak A reprezentacije nije uskočila preko noći, bio je to dug put na kojem su joj velika potpora bili njezini muški kolege, na čelu s Marijanom Kustićem i Zlatkom Dalićem.

''Zlatko Dalić je jedan specifičan vođa, ja bi rekla. On nije najglasnija osoba u prostoriji, on nije osoba koja mora sama donositi konačne odluke. On u donošenju svojih odluka vrlo često uključuje svoje suradnike. Pita me ili Iva što ti misliš ili Iva napravi kako misliš da je najbolje, ja ti u potpunosti vjerujem. I onda kad vam lider da takvu podršku, onda zapravo od vas izazove to da nastojite što više raditi i što bolje raditi da bi opravdali to povjerenje'', objasnila nam je Iva tada.

Njezin rad prepoznat je i na međunarodnoj razini. UEFA ju je više puta birala za delegatkinju na najvažnijim utakmicama europskog nogometa, uključujući finale Lige prvaka, finale ženskog Europskog prvenstva te prestižnu Finalissimu na Wembleyju.

Iva Olivari Foto: Igor Soban/PIXSELL

Početkom 2026. godine napravila je novi veliki korak u karijeri kada je imenovana zamjenicom glavnog tajnika HNS-a, čime je postala najviše rangirana žena u povijesti hrvatskog nogometa.

Za razliku od mnogih osoba iz sportskog svijeta, Iva Olivari svoj privatni život rijetko iznosi u javnost. Poznato je da iz braka sa sportskim novinarom Davorinom Olivarijem ima sina Frana i kćer Leu. Krajem 2025. godine podijelila je jednu od rijetkih privatnih vijesti kada je otkrila da je postala baka djevojčice Jane.

Iva Olivari postala je simbol upornosti, stručnosti i profesionalizma. Danas je mnogi smatraju prvom damom hrvatskog nogometa, ali i jednom od najzaslužnijih osoba za atmosferu i organizaciju koja godinama prati uspjehe Vatrenih.

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