Talijanski nogometaš i zgodna partnerica prepustili su se ljubavi pred znatiželjnim pogledima

Talijanski nogometaš Marco Verratti i njegova atraktivna supruga Jessica Aidi privukli su pažnju fotografa na Ibizi, gdje su uživali u suncu, moru i romantičnim trenucima koje nisu skrivali od znatiželjnih pogleda.

Talijanski nogometaš Marco Verratti i njegova supruga, francuski model Jessica Aidi, ovih dana uživaju u odmoru na sunčanoj Ibizi, a fotografi su ih snimili tijekom opuštenog dana na plaži.

Par je iskoristio slobodne dane za kupanje i uživanje u kristalno čistom moru, a pažnju prolaznika privukli su nježnim zagrljajima i zaljubljenim pogledima. Jessica je zablistala u upečatljivom žutom bikiniju koji je dodatno naglasio njezinu vitku figuru, dok se Verratti odlučio za jednostavne kupaće hlače i pokazao svoje brojne tetovaže.

Marco Verratti i Jessica Aidi - 5 Foto: Profimedia

Marco Verratti i Jessica Aidi - 4 Foto: Profimedia

Fotografije otkrivaju koliko su i nakon nekoliko godina braka i dalje bliski. U jednom trenutku par je izmjenjivao zagrljaje u moru, dok su kasnije zajedno uživali u šetnji plažom i druženju s prijateljima.

Marco Verratti i Jessica Aidi - 1 Foto: Profimedia

Marco Verratti i Jessica Aidi zajedno su od 2019. godine. Njihova je veza prvi put privukla pažnju javnosti nakon što su zajedno viđeni na Velikoj nagradi Monaka, a ubrzo su svoju romansu potvrdili i pojavljivanjem na Pariškom tjednu mode.

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Jessica, rođena u Montpellieru, već je tada gradila uspješnu međunarodnu manekensku karijeru. Radila je za poznate modne kuće, pojavljivala se na naslovnicama časopisa te stekla veliku popularnost na društvenim mrežama.

Marco Verratti i Jessica Aidi - 6 Foto: Profimedia

Marco Verratti i Jessica Aidi - 9 Foto: Profimedia

Njihova ljubavna priča okrunjena je brakom u srpnju 2021. godine, svega nekoliko dana nakon što je Verratti s Italijom osvojio Europsko prvenstvo. Svečano vjenčanje održano je u Parizu, a među uzvanicima su bili brojni nogometni velikani poput Zlatana Ibrahimovića i Kyliana Mbappéa.

Marco Verratti i Jessica Aidi - 2 Foto: Profimedia

Marco Verratti i Jessica Aidi - 8 Foto: Profimedia

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Za Verrattija je to bio novi početak nakon razvoda od dugogodišnje partnerice Laure Zazzare, s kojom ima dvojicu sinova.

Ibiza je već godinama jedno od omiljenih odredišta slavnog para. Ondje redovito provode ljetne odmore, a nerijetko ih se može vidjeti u društvu poznatih prijatelja iz svijeta sporta i showbusinessa. Ovog ljeta ponovno su pokazali da su jedan od najskladnijih parova nogometne scene.

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I dok se posljednjih mjeseci nagađalo o mogućem Verrattijevu povratku u talijansku reprezentaciju, čini se da je nogometaš trenutačno potpuno fokusiran na odmor, obitelj i suprugu s kojom ni nakon šest godina veze ne skriva koliko je zaljubljen.

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