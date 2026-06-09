Emotivan oproštaj vatrenog sa sinovima prije odlaska na Svjetsko prvenstvo!

Prije nego što se pridruži Vatrenima na putu prema Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Duje Ćaleta-Car dirljivim se zagrljajem oprostio od svojih sinova, a supruga Adriana poslala mu je poruku punu ljubavi i podrške.

Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u Sjedinjene Američke Države, gdje 11. lipnja počinje Svjetsko nogometno prvenstvo, a među Vatrenima koji će braniti hrvatske boje nalazi se i Duje Ćaleta-Car.

Uoči odlaska na veliko natjecanje, njegova supruga Adriana Ćaleta-Car na društvenim je mrežama podijelila emotivan trenutak iz obiteljskog doma. Objavila je fotografiju na kojoj se hrvatski reprezentativac grli sa sinovima Maurom i Felipeom, a uz objavu mu je posvetila i dirljive riječi podrške.

Adriana i Duje Ćaleta-Car - 2 Foto: Instagram

''Tatice, sutra započinješ svoje putovanje na Svjetskom prvenstvu. Uživaj u svakom trenutku, stvori sjajne uspomene i navijaj sa svim svojim srcem. Sretan put i sretno! Volim te i vidimo se uskoro'', napisala je Adriana.

Adriana i Duje Ćaleta-Car - 1 Foto: Instagram

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Fotografija je raznježila brojne pratitelje jer prikazuje emotivan oproštaj prije višetjedne razdvojenosti, dok će Duje s hrvatskom reprezentacijom pokušati ostvariti još jedan veliki rezultat na svjetskoj nogometnoj smotri.

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Inače, Adriana i Duje civilno su se vjenčali krajem svibnja 2021. godine u Dubrovniku u krugu najuže obitelji i prijatelja, a u lipnju 2022. godine imali su crkveno vjenčanje, također u Dubrovniku.

Duje i Adriana Ćaleta-Car - 2 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car - 2 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

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Nedavno su ostali bez važnog člana obitelji, tužnu Adrianinu objavu pogledajte OVDJE.

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