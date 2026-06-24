Tko je mladić koji je ispisao povijest Zmajeva? Jednim potezom postao je junak navijača BiH

Kerim Alajbegović već je kao tinejdžer postao budućnost reprezentacije BiH.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je do kraja prve faze natjecanja na Svjetskom prvenstvu u nogometu protiv Katara. Nije tajna kako su Zmajevi tijekom cijelog turnira dobili podršku iz cijele regije, a navijači Hrvatske i BIH često su na društvenim mrežama pokazivali zajedništvo i međusobnu potporu.

Među najvažnijim igračima koji su izborili nastup na najvećoj nogometnoj platformi, jedno ime posljednjih mjeseci posebno privlači pažnju navijača i nogometnih stručnjaka.

Kerim Alajbegović - 2 Foto: Profimedia

Riječ je o Kerimu Alajbegoviću, jednom od najvećih talenata koje je bosanskohercegovački nogomet iznjedrio posljednjih godina. Upravo je ovaj tinejdžer bio taj koji je zabio prvi zgoditak na utakmici Bosne i Hercegovine i Katara, kojim je postao najmlađi igrač koji je postigao gol za Zmajeve na Svjetskom prvenstvu.

Sa samo 18 godina već je stigao do seniorske reprezentacije, europskih natjecanja i velikog transfera koji ga je prometnuo među najperspektivnije mlade igrače Europe.

Kerim Alajbegović - 1 Foto: Profimedia

Kerim-Sam Alajbegović rođen je 21. rujna 2007. godine u Kölnu u Njemačkoj. Potječe iz bosanskohercegovačke obitelji, a nogomet je zavolio još kao dječak. Iako je odrastao u Njemačkoj, od početka je bio vezan uz Bosnu i Hercegovinu, čije je boje kasnije odlučio braniti na međunarodnoj sceni.

Prve nogometne korake napravio je u omladinskoj školi FC Kölna, jednog od najvećih njemačkih klubova. Već tada treneri su primijetili njegovu brzinu, tehniku i sposobnost da bez problema igra na više napadačkih pozicija.

Godine 2021. prelazi u omladinski pogon Bayer Leverkusena, kluba poznatog po razvoju mladih talenata. Tamo je njegov razvoj dobio dodatni zamah.

Kerim Alajbegović - 1 Foto: Instagram

U mlađim kategorijama Leverkusena postao je jedan od najistaknutijih igrača svoje generacije. Zabijao je golove, upisivao asistencije i redovito nastupao u UEFA Youth League, gdje je skrenuo pozornost brojnih europskih skauta.

Tijekom 2024. i 2025. godine nekoliko puta trenirao je s prvom momčadi Bayera, tada pod vodstvom slavnog Xabija Alonsa, a klub mu je početkom 2025. ponudio i prvi profesionalni ugovor.

U ljeto 2025. godine napravio je veliki korak u karijeri te potpisao za austrijski Red Bull Salzburg, klub koji je posljednjih godina lansirao niz velikih zvijezda europskog nogometa.

Kerim Alajbegović - 2 Foto: Instagram

U Salzburgu nije dugo čekao priliku. Već u prvim nastupima pokazao je zašto ga smatraju jednim od najtalentiranijih mladih igrača regije. Debitirao je u kvalifikacijama za Ligu prvaka, zabio prve profesionalne golove i vrlo brzo postao važan dio momčadi.

Njegove dobre igre nisu promaknule ni Bayer Leverkusenu, koji je aktivirao klauzulu za povratak igrača te ga ponovno doveo u svoje redove za sezonu 2026./2027.

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Alajbegović je prošao gotovo sve mlađe reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine – od U15 do U21 reprezentacije.

Posebno se isticao kao kapetan U17 selekcije, a 2025. godine ostvario je san svakog mladog nogometaša kada je dobio prvi poziv u seniorsku reprezentaciju BiH.

Kerim Alajbegović - 3 Foto: Profimedia

Debi je upisao u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a odmah je postigao i pogodak, čime je dodatno oduševio navijače Zmajeva. Veliki trenutak imao je u polufinalu dodatnih kvalifikacija, kada je upravo njegov zgoditak u raspucavanju jedanaesteraca odveo BIH u finale protiv Italije.

Iako se o njegovom privatnom životu ne zna mnogo, Kerim se zasad drži podalje od medijske pozornosti. Na društvenim mrežama uglavnom dijeli sadržaj vezan uz nogomet, treninge i reprezentativne aktivnosti. Prijatelji i treneri opisuju ga kao mirnog, discipliniranog i izrazito profesionalnog mladića koji najveći dio vremena posvećuje sportu i usavršavanju svojih nogometnih vještina.

Uz nogomet, voli provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima, a posebno je vezan uz bosanskohercegovačke korijene koje često ističe kao važan dio svog identiteta.

S visinom od 186 centimetara, odličnom tehnikom, brzinom i sposobnošću igranja na više ofenzivnih pozicija, mnogi ga uspoređuju s modernim europskim krilnim napadačima.

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