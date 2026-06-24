Tko je mladić koji je ispisao povijest Zmajeva? Jednim potezom postao je junak navijača BiH

Kerim Alajbegović već je kao tinejdžer postao budućnost reprezentacije BiH.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je do kraja prve faze natjecanja na Svjetskom prvenstvu u nogometu protiv Katara. Nije tajna kako su Zmajevi tijekom cijelog turnira dobili podršku iz cijele regije, a navijači Hrvatske i BIH često su na društvenim mrežama pokazivali zajedništvo i međusobnu potporu.3 vijesti o kojima se priča kontroverzna objava Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu velika su si podrška Antu Budimira i suprugu povezuje više od ljubavi: Zajedno dijele tužnu sudbinu! "Do pobjede!" Thompson zaželio sreću Vatrenima uz pjesmu koju ne objavljuje baš često
Među najvažnijim igračima koji su izborili nastup na najvećoj nogometnoj platformi, jedno ime posljednjih mjeseci posebno privlači pažnju navijača i nogometnih stručnjaka.
Kerim Alajbegović - 2 Foto: Profimedia
Riječ je o Kerimu Alajbegoviću, jednom od najvećih talenata koje je bosanskohercegovački nogomet iznjedrio posljednjih godina. Upravo je ovaj tinejdžer bio taj koji je zabio prvi zgoditak na utakmici Bosne i Hercegovine i Katara, kojim je postao najmlađi igrač koji je postigao gol za Zmajeve na Svjetskom prvenstvu.
Sa samo 18 godina već je stigao do seniorske reprezentacije, europskih natjecanja i velikog transfera koji ga je prometnuo među najperspektivnije mlade igrače Europe.
Kerim Alajbegović - 1 Foto: Profimedia
Kerim-Sam Alajbegović rođen je 21. rujna 2007. godine u Kölnu u Njemačkoj. Potječe iz bosanskohercegovačke obitelji, a nogomet je zavolio još kao dječak. Iako je odrastao u Njemačkoj, od početka je bio vezan uz Bosnu i Hercegovinu, čije je boje kasnije odlučio braniti na međunarodnoj sceni.
Prve nogometne korake napravio je u omladinskoj školi FC Kölna, jednog od najvećih njemačkih klubova. Već tada treneri su primijetili njegovu brzinu, tehniku i sposobnost da bez problema igra na više napadačkih pozicija.
Godine 2021. prelazi u omladinski pogon Bayer Leverkusena, kluba poznatog po razvoju mladih talenata. Tamo je njegov razvoj dobio dodatni zamah.
Kerim Alajbegović - 1 Foto: Instagram
U mlađim kategorijama Leverkusena postao je jedan od najistaknutijih igrača svoje generacije. Zabijao je golove, upisivao asistencije i redovito nastupao u UEFA Youth League, gdje je skrenuo pozornost brojnih europskih skauta.
Tijekom 2024. i 2025. godine nekoliko puta trenirao je s prvom momčadi Bayera, tada pod vodstvom slavnog Xabija Alonsa, a klub mu je početkom 2025. ponudio i prvi profesionalni ugovor.
U ljeto 2025. godine napravio je veliki korak u karijeri te potpisao za austrijski Red Bull Salzburg, klub koji je posljednjih godina lansirao niz velikih zvijezda europskog nogometa.
Kerim Alajbegović - 2 Foto: Instagram
U Salzburgu nije dugo čekao priliku. Već u prvim nastupima pokazao je zašto ga smatraju jednim od najtalentiranijih mladih igrača regije. Debitirao je u kvalifikacijama za Ligu prvaka, zabio prve profesionalne golove i vrlo brzo postao važan dio momčadi.
Njegove dobre igre nisu promaknule ni Bayer Leverkusenu, koji je aktivirao klauzulu za povratak igrača te ga ponovno doveo u svoje redove za sezonu 2026./2027.
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Alajbegović je prošao gotovo sve mlađe reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine – od U15 do U21 reprezentacije.
Posebno se isticao kao kapetan U17 selekcije, a 2025. godine ostvario je san svakog mladog nogometaša kada je dobio prvi poziv u seniorsku reprezentaciju BiH.
Kerim Alajbegović - 3 Foto: Profimedia
Debi je upisao u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a odmah je postigao i pogodak, čime je dodatno oduševio navijače Zmajeva. Veliki trenutak imao je u polufinalu dodatnih kvalifikacija, kada je upravo njegov zgoditak u raspucavanju jedanaesteraca odveo BIH u finale protiv Italije.
Iako se o njegovom privatnom životu ne zna mnogo, Kerim se zasad drži podalje od medijske pozornosti. Na društvenim mrežama uglavnom dijeli sadržaj vezan uz nogomet, treninge i reprezentativne aktivnosti. Prijatelji i treneri opisuju ga kao mirnog, discipliniranog i izrazito profesionalnog mladića koji najveći dio vremena posvećuje sportu i usavršavanju svojih nogometnih vještina.
Uz nogomet, voli provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima, a posebno je vezan uz bosanskohercegovačke korijene koje često ističe kao važan dio svog identiteta.
S visinom od 186 centimetara, odličnom tehnikom, brzinom i sposobnošću igranja na više ofenzivnih pozicija, mnogi ga uspoređuju s modernim europskim krilnim napadačima.
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