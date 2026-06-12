Nova doza slatkoće s mora: Majin Bloom je još jednom dokazao tko je prava zvijezda obitelji!

Sin Maje Šuput Bloom ponovno je ukrao pozornost u novoj fotogaleriji s Ugljana, a njihove zajedničke fotografije pune smijeha i nježnosti pjevačica je sažela jednostavnom porukom.

Maja Šuput svoje pratitelje ponovno je raznježila objavom fotografija s odmora na Ugljanu, no ovog puta svu je pozornost ukrao njezin sin Bloom.

Na fotografijama se Maja i Bloom bezbrižno druže uz more i uživaju u zajedničkom ručku u jednoj marini. Dok je pjevačica plijenila pažnju u upečatljivoj haljini leopard uzorka s otvorenim leđima, maleni Bloom bio je taj koji je osvojio srca pratitelja.

U nekoliko kadrova pozira sa sunčanim naočalama, opušteno sjedi za stolom i uživa u morskim specijalitetima, a njegov samouvjereni nastup nije prošao nezapaženo.

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"Čista ljubav", napisala je u opisu objave.

Posebno su dirnule fotografije na kojima ga Maja drži u naručju dok zajedno pucaju od smijeha. Njihov odnos pun nježnosti i povezanosti već je godinama jedan od omiljenih među domaćom publikom, a Bloom je od rođenja postao prava mala zvijezda društvenih mreža.

Iako je Maja navikla privlačiti poglede gdje god se pojavi, i ovoga puta njezin je sin bio apsolutni favorit. Sudeći prema reakcijama pratitelja, Bloom je još jednom dokazao da je najveća zvijezda obiteljskih objava svoje poznate mame.

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