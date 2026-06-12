Tužan kraj princeze koju su vidjeli na prijestolju: Nakon tri godine izgubila je najvažniju bitku

Princeza Bajrakitiyabha, najstarija kći tajlandskog kralja Vajiralongkorna i jedna od najuglednijih članica kraljevske obitelji, preminula je u 48. godini nakon više od tri godine provedene u komi.

Tajland je pogodila tužna vijest o smrti princeze Bajrakitiyabhe, najstarije kćeri kralja Maha Vajiralongkorna. Princeza je preminula u 48. godini života nakon što je više od tri godine provela u komi iz koje se nikada nije oporavila.

Vijest je potvrdio kraljevski dvor, navodeći kako se njezino zdravstveno stanje posljednjih mjeseci kontinuirano pogoršavalo unatoč intenzivnoj liječničkoj skrbi.

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Princeza Bajrakitiyabha - 3 Foto: Profimedia

Princeza Bajrakitiyabha - 5 Foto: Afp

Bajrakitiyabha se srušila u prosincu 2022. tijekom treninga pasa koje je pripremala za vojno natjecanje. Liječnici su kasnije utvrdili da je kolaps uzrokovala teška srčana aritmija povezana s infekcijom mikoplazmom koja je zahvatila srce. Od tada je bila hospitalizirana u bangkoškoj bolnici Chulalongkorn te priključena na uređaje za održavanje života. Posljednjih mjeseci stanje joj se dodatno zakompliciralo zbog infekcija i problema s više organa.

Princeza Bajrakitiyabha Narendira Debyavati rođena je 7. prosinca 1978. godine u Bangkoku kao jedino dijete kralja Vajiralongkorna i njegove prve supruge, princeze Soamsawali. Bila je i prvo unuče legendarnog kralja Bhumibola Adulyadeja, jednog od najomiljenijih monarha u tajlandskoj povijesti.

Princeza Bajrakitiyabha - 7 Foto: Afp

Princeza Bajrakitiyabha - 4 Foto: Afp

Za razliku od brojnih članova kraljevskih obitelji koji život provode isključivo u ceremonijalnim ulogama, Bajrakitiyabha je izgradila ozbiljnu profesionalnu karijeru. Diplomirala je pravo na Sveučilištu Thammasat, stekla diplomu međunarodnih odnosa te nastavila školovanje na prestižnom američkom Sveučilištu Cornell, gdje je završila magisterij i doktorat prava.

Zbog obrazovanja i profesionalnih uspjeha često su je nazivali "princezom odvjetnicom". Radila je pri tajlandskoj misiji pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, a zatim u državnom odvjetništvu na Tajlandu.

Princeza Bajrakitiyabha - 3 Foto: Profimedia

Jedan od najvažnijih dijelova njezina javnog djelovanja bio je rad na reformi pravosuđa i zatvorskog sustava. Posebno se zalagala za poboljšanje položaja žena u zatvorima, što je bilo iznimno važno pitanje u zemlji koja ima jednu od najvećih stopa zatvorenica na svijetu.

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Od 2012. do 2014. obnašala je dužnost veleposlanice Tajlanda u Austriji, a blisko je surađivala i s Uredom Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC). Kasnije je postala ambasadorica UNODC-a za vladavinu prava u jugoistočnoj Aziji te nastavila zagovarati humanije kaznenopravne politike.

Godine 2021. njezin ju je otac imenovao načelnicom svojeg kraljevskog osiguranja te joj dodijelio čin generalice, čime je dodatno učvrstila svoj položaj unutar monarhije.

Princeza Bajrakitiyabha - 5 Foto: Profimedia

Princeza Bajrakitiyabha - 2 Foto: Afp

Iako kralj Vajiralongkorn nikada službeno nije imenovao nasljednika, Bajrakitiyabha se godinama smatrala jednom od najozbiljnijih kandidatkinja za budućnost tajlandske monarhije. Njezino obrazovanje, diplomatsko iskustvo i ugled među građanima izdvajali su je od ostalih članova kraljevske obitelji.

Prema tajlandskoj tradiciji prijestolje uglavnom nasljeđuju muškarci, no ustavne izmjene iz 1974. godine omogućile su i ženskoj osobi da postane monarh. Upravo zato brojni analitičari godinama su nagađali da bi Bajrakitiyabha jednog dana mogla postati kraljica ili regentica.

Princeza Bajrakitiyabha - 2 Foto: Afp

Za razliku od nekih drugih članova tajlandske kraljevske obitelji, Bajrakitiyabha nikada nije punila naslovnice privatnim skandalima. Ostala je neudana i nije imala djece, a javnost ju je uglavnom doživljavala kao ozbiljnu, obrazovanu i predanu javnu službenicu.

Bila je poznata i kao velika ljubiteljica sporta te se redovito bavila trčanjem i fitnessom. Upravo tijekom jednog od treninga pasa dogodio se kobni zdravstveni incident koji je zauvijek promijenio njezin život.

Princeza Bajrakitiyabha - 4 Foto: Profimedia

Princeza Bajrakitiyabha - 4 Foto: Profimedia

Smrt princeze Bajrakitiyabhe ne predstavlja samo veliki gubitak za kraljevsku obitelj, već ponovno otvara i osjetljivo pitanje budućeg nasljednika tajlandskog prijestolja. Kralj Vajiralongkorn, koji ima 73 godine, još uvijek nije imenovao službenog nasljednika, a rasprave o toj temi na Tajlandu strogo su ograničene zakonima o uvredi monarhije.

Ipak, jedno je sigurno – princeza Bajrakitiyabha ostat će zapamćena kao jedna od najobrazovanijih i najutjecajnijih članica suvremene tajlandske kraljevske obitelji, žena koja je spojila kraljevski status s karijerom pravnice, diplomatkinje i aktivistice za ljudska prava.

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