Gdje je nestala bivša feminemka? Ljubi BiH reprezentativca, a živi daleko od Hrvatske

Bila je jedna od najvećih domaćih pop-zvijezda, a danas živi daleko od reflektora i prati karijeru svog nogometaša.
Večeras će oči nogometnog svijeta biti uprte u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja otvara svoj nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu.3 vijesti o kojima se priča "došao je i taj dan!" Objavila video: Pogledajte kako se kći Nives Celzijus sredila za maturalnu večer! emotivna objava Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri rijetko se pojavljuje Tko je supruga Ante Gotovine? Vjenčali su se između dvije vojno-redarstvene akcije
Među onima koji će utakmicu pratiti s posebnim emocijama zasigurno je i Nikol Bulat, nekadašnja članica popularne grupe Feminnem, koja je posljednjih godina izgradila potpuno drugačiji život daleko od domaće estrade, a koja ljubi jednog od reprezentativaca BiH.
Nikol Bulat Foto: Ronald Gorsic/Cropix
Nikol je početkom 2000-ih bila jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske glazbene scene. Kao članica Feminnema, uz Pamelu Ramljak i Nedu Parmać, nizala je hitove i punila medijske stupce, a grupa je ostavila značajan trag na regionalnoj pop-sceni.
Nikol Bulat Foto: Boris Arbanas/Cropix
Nikol Bulat - 3 Foto: Jurica Galoic/Pixsell
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Iako se prije više godina povukla iz glazbenog svijeta, interes javnosti za nju nikada nije potpuno nestao. Dapače, mnogi su primijetili kako danas izgleda znatno drukčije nego u vrijeme najveće popularnosti, a njezine fotografije na društvenim mrežama redovito izazivaju brojne reakcije.
Nikol Bulat Foto: Instagram
Galerija 9 9 9 9 9
Nakon duže medijske pauze, 2020. godine ponovno se aktivirala na društvenim mrežama te otkrila da je svoj život preselila u Veliku Britaniju. Novo životno poglavlje započela je upravo tijekom pandemije, a pratiteljima je tada dala uvid u svakodnevicu daleko od reflektora i estradnih događanja.
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Osim po promijenjenom izgledu, Nikol privlači pozornost i svojim modnim stilom. Na društvenim mrežama često dijeli modne kombinacije, a u njezinoj garderobi mogu se pronaći komadi luksuznih brendova poput Chanela, Prade i Louisa Vuittona. Upravo zbog toga mnogi je danas smatraju jednom od najstylish domaćih WAGsica.
Nikol Bulat Foto: Instagram
Nikol Bulat - 3 Foto: Instagram
U međuvremenu je javnost doznala i za njezinu vezu s nogometašem Ivanom Šunjićem, bivšim veznjakom Dinama. Zbog njegove karijere Nikol se preselila u Englesku, gdje je Šunjić nastupao za Birmingham City, a kasnije ga je pratila i na Cipar nakon njegova transfera u Pafos FC.
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