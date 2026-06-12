Gdje je nestala bivša feminemka? Ljubi BiH reprezentativca, a živi daleko od Hrvatske

Bila je jedna od najvećih domaćih pop-zvijezda, a danas živi daleko od reflektora i prati karijeru svog nogometaša.

Večeras će oči nogometnog svijeta biti uprte u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja otvara svoj nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Među onima koji će utakmicu pratiti s posebnim emocijama zasigurno je i Nikol Bulat, nekadašnja članica popularne grupe Feminnem, koja je posljednjih godina izgradila potpuno drugačiji život daleko od domaće estrade, a koja ljubi jednog od reprezentativaca BiH.

Nikol Bulat Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Nikol je početkom 2000-ih bila jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske glazbene scene. Kao članica Feminnema, uz Pamelu Ramljak i Nedu Parmać, nizala je hitove i punila medijske stupce, a grupa je ostavila značajan trag na regionalnoj pop-sceni.

Nikol Bulat Foto: Boris Arbanas/Cropix

Nikol Bulat - 3 Foto: Jurica Galoic/Pixsell

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Iako se prije više godina povukla iz glazbenog svijeta, interes javnosti za nju nikada nije potpuno nestao. Dapače, mnogi su primijetili kako danas izgleda znatno drukčije nego u vrijeme najveće popularnosti, a njezine fotografije na društvenim mrežama redovito izazivaju brojne reakcije.

Nikol Bulat Foto: Instagram

Galerija 9 9 9 9 9

Nakon duže medijske pauze, 2020. godine ponovno se aktivirala na društvenim mrežama te otkrila da je svoj život preselila u Veliku Britaniju. Novo životno poglavlje započela je upravo tijekom pandemije, a pratiteljima je tada dala uvid u svakodnevicu daleko od reflektora i estradnih događanja.

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Osim po promijenjenom izgledu, Nikol privlači pozornost i svojim modnim stilom. Na društvenim mrežama često dijeli modne kombinacije, a u njezinoj garderobi mogu se pronaći komadi luksuznih brendova poput Chanela, Prade i Louisa Vuittona. Upravo zbog toga mnogi je danas smatraju jednom od najstylish domaćih WAGsica.

Nikol Bulat Foto: Instagram

Nikol Bulat - 3 Foto: Instagram

U međuvremenu je javnost doznala i za njezinu vezu s nogometašem Ivanom Šunjićem, bivšim veznjakom Dinama. Zbog njegove karijere Nikol se preselila u Englesku, gdje je Šunjić nastupao za Birmingham City, a kasnije ga je pratila i na Cipar nakon njegova transfera u Pafos FC.

Par svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, no poznato je da su u svibnju 2023. godine postali roditelji sina.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

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