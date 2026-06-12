Hrvatsku javnost rastužila je vijest o odlasku legendarne Zorke, bila je u braku s kolegom glumcem

Bila je jedna od najcjenjenijih hrvatskih kazališnih glumica, a široka publika zavoljela ju je kao nezaboravnu babu Zorku iz hit-serije "Na granici". Nina Erak iza sebe je ostavila bogatu umjetničku ostavštinu, desetljeća uspješne karijere i životnu priču ispunjenu velikom ljubavlju, obiteljskim izazovima i predanošću glumi koja ju je pratila do posljednjih dana.

Nina Erak, dugogodišnja prvakinja Satiričkog kazališta Kerempuh, preminula je u kolovozu 2025. godine, ostavivši iza sebe bogatu umjetničku ostavštinu, brojne nezaboravne uloge i generacije kolega koji će je pamtiti kao vrhunsku glumicu i iznimnu osobu.

Rođena u Zagrebu 1956. godine, Nina je još od djetinjstva pokazivala sklonost prema glumi. Nakon završetka Akademije dramske umjetnosti svoj je profesionalni put vezala uz kazalište Kerempuh, kojem je ostala vjerna više od četiri desetljeća. Tijekom karijere ostvarila je više od pedeset kazališnih uloga te stekla status jedne od najcjenjenijih hrvatskih kazališnih glumica.

Nina Erak (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

Nina Erak (Foto: Nova TV) Foto: Nova TV

Publika ju pamti po nizu predstava poput "Kako uspijeti ili propasti u životu" (1982.), "Disident" (1984.), "Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja" (1985.), "Svoga tela gospodar" (1988.), "Arsen i stare čipke" (1993.), "Revizor" (1998.) i "Umri ženski" (2020.). Uz kazališnu scenu, ostvarila je bogat opus na televiziji, filmu i radiju, a kao pedagoginja je odgojila generacije glumaca. Status prvakinje Kerempuha stekla je 2018., a u mirovinu otišla 2021.

Nina Erak (FOTO: Tomislav Miletic/PIXSELL)

Iako je njezin dom oduvijek bilo kazalište, televizijska publika zavoljela ju je kroz brojne domaće serije. Posebno ju pamte gledatelji Nove TV, gdje je u hit-seriji "Na granici" utjelovila legendarnu babu Zorku Skorupović. Njezin osebujan karakter, britak humor i snažna pojava učinili su Zorku jednim od najomiljenijih likova serije, a Nina je tom ulogom osvojila novu generaciju gledatelja.

Nina Erak (Foto: PR) Foto: PR

Nina Erak (Foto: PR) Foto: PR

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No iza uspješne karijere skrivala se i velika ljubavna priča. Gotovo tri desetljeća bila je u braku s glumcem i redateljem Borisom Svrtanom. Njihova ljubav trajala je 28 godina, zbog čega su slovili za jedan od najstabilnijih parova domaće javne scene. Zajedno su dobili kćer Petru Svrtan, koja je nastavila obiteljsku umjetničku tradiciju i danas je uspješna glumica.

Nina Erak i Boris Svrtan - 5 Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Nina Erak i Boris Svrtan - 4 Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Upravo zato vijest o njihovu razvodu 2017. godine mnoge je iznenadila. Nakon gotovo tri desetljeća zajedničkog života odlučili su krenuti različitim putevima. Nina je kasnije otvoreno priznala da ju je kraj braka teško pogodio te da je to bilo jedno od najtežih razdoblja njezina života. Govorila je kako je vjerovala da će s Borisom ostati do kraja života, no život je imao drukčije planove. Unatoč rastanku, ostali su povezani kroz zajedničku ljubav prema kćeri Petri te su uspjeli sačuvati korektan odnos.

Nina Erak, Petra Svrtan i Boris Svrtan - 3 Foto: Bruno Konjević / CROPIX

O krahu veze počelo se šuškati kad se Boris nije pojavio na premijeri njezine predstave ''Kako je tata osvojio mamu''. On je ubrzo potvrdio razvod i ispričao kako već neko vrijeme ne žive skupa te je predstavio novu partnericu Višnju Dragić.

Nina Erak i Boris Svrtan - 6 Foto: Livio Andrijic / CROPIX

"Vrlo smo civilizirani. Naša veza i brak trajali su trideset godina, to je jedan mali život. Naravno da prekid nije došao preko noći. Nitko iz svega toga nije izišao ni povrijeđen ni uvrijeđen. Možda smo oboje malo razočarani, svatko na svoj način, ali razišli smo se civilizirano i nastojimo održati čak lijepi, prijateljski odnos", rekla je Erak za Story kad se saznalo za razvod.

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Budući da se tad već znalo da Svrtan ima novu partnericu, Erak se osvrnula i na to te im poželjela im sreću.

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"Odluka da se rastanemo donesena je jednoglasno, obostrano. Nije on našao nekog novog pa smo se rastali zbog ljubavnice. Ja mislim da nismo. On si je sada našao novu pratilju, neka..." dodala je.

Kolege su je opisivali kao umjetnicu koja je živjela za kazalište. U Kerempuhu je ostavila neizbrisiv trag, a njezina predanost poslu, energija i talent obilježili su desetljeća hrvatske kulturne scene. Status prvakinje kazališta stekla je 2018. godine, a u mirovinu je otišla 2021., no ljubav prema umjetnosti nikada nije napustila.

Nina Erak, Petra Svrtan i Boris Svrtan - 2 Foto: Bruno Konjević / CROPIX

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