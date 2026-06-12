Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri

Maturalna večer Taishi Drpić ostat će u posebnom sjećanju ne samo zbog završetka jednog važnog životnog poglavlja, već i zbog prizora koji je oduševio mnoge.

Nives Celzijus ovih je dana imala poseban razlog za slavlje. Njezina kći Taisha Drpić u četvrtak je obilježila svoju maturalnu zabavu, a podršku na jednom od najvažnijih dana u životu pružili su joj najbliži članovi obitelji.

Uz Nives je stigao i Taishin otac, bivši nogometaš Dino Drpić, kojeg već dulje vrijeme nemamo priliku vidjeti u javnosti, kao i njegova dugogodišnja partnerica Ines Katarina Suša, s kojom je u vezi već gotovo deset godina.

Ines Katarina Suša, Dino Drpić, Taisha Drpić, Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram

Devetnaestogodišnja Taisha na društvenim je mrežama podijelila fotografije na kojima zajedno poziraju njezina majka, otac i njegova partnerica, a uz objavu je napisala emotivnu poruku koja je mnoge dirnula.

"Kao klinka nacrtala sam savršenu obitelj. Tata, mama, Leone i ja. Mama i ja smo pomalo bajkovito imale predivne haljine i kosu kao Zlatokosa. Svi smo se držali za ruke, nasmijani od uha do uha, pod zrakama jednako tako nasmijanog sunca", započela je Taisha.

Dino Drpić, Taisha Drpić, Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram

Prisjetila se kako je kao dijete idealizirala pojam obitelji, ne razmišljajući o izazovima i problemima koje život donosi.

"Danas kada gledam ovu sliku obitelji, znam da nije kao s crteža. Nije savršena. Nedostaje Leone, koji je sad u tim frajerskim godinama pa mu je djetinjasto doći na sestrinu maturalnu. Ali opet, jednako je bajkovita. Mama, tata, njegova djevojka Ines i ja u zajedništvu o kojem drugi mogu samo sanjati. U zajedništvu u kojem maćeha nema onu nezahvalnu ulogu iz bajke jer je nježna i brižna", napisala je.

Ines Katarina Suša, Dino Drpić, Taisha Drpić, Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram

Posebno je istaknula odnos koji ima s očevom partnericom.

"U zajedništvu u kojem maćeha nema onu nezahvalnu ulogu iz bajke jer je nježna i brižna. U zajedništvu u kojem se svi poštuju, vole, druže i pomažu", dodala je.

Na kraju je zaključila koliko je zahvalna što njezina obitelj, unatoč razvodu roditelja, funkcionira skladno i bez tenzija.

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"Razmišljam jutros koliki je blagoslov imati takvu obitelj. Znaš da su uvijek uz tebe, na svaki tebi važan dan i da nemaš bojazni kao mnogi drugi, kako ćeš spojiti obje strane, kako će se ponašati, hoće li biti incidenata ili će se izbjegavati cijelu večer. Moji su došli zajedno, otišli zajedno. Skoknuli usput na večeru da i oni proslave važan dan. I zato slika moje obitelji nije savršena, ona je savršenija od savršenstva", poručila je Taisha.

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Njezina objava ubrzo je prikupila brojne pozitivne reakcije i komplimente, a mnogi su u komentarima pohvalili upravo odnos koji su Nives i Dino uspjeli izgraditi nakon prekida stavljajući dobrobit svoje djece na prvo mjesto.

Taisha i Dino zaplesali su i prvi ples na zabavi, više pogledajte OVDJE.

Taisha i Dino Drpić - 1 Foto: Instagram

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Podsjetimo, Nives i Dino razveli su se 2014. godine nakon deset godina braka. Osim Taishe, zajedno imaju i 20-godišnjeg sina Leonea. Kako on izgleda, pogledajte OVDJE.

Dino Drpić i Nives Celzijus - 4 Foto: Tomislav Kristo/Cropix

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