Sjećate se Penny iz Teorije velikog praska? Ima 40 godina i očekuje drugo dijete!

Kaley Cuoco objavila je da sa zaručnikom Tomom Pelphreyjem očekuje drugo dijete, a fotografijama na Instagramu otkrila je i da će dobiti još jednu djevojčicu.

Kaley Cuoco (40), zvijezda serije "Teorija velikog praska", objavila je da očekuje drugo dijete sa zaručnikom Tomom Pelphreyjem (43).

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Sretnu vijest podijelila je na Instagramu uz fotografije na kojima pokazuje trudnički trbuščić, kao i obiteljske trenutke s Tomom i njihovom trogodišnjom kćeri Matildom.

Uz fotografiju torte s ružičastim punjenjem kratko je napisala: "To je...", čime je dala naslutiti da očekuju još jednu djevojčicu.

"Upotpunjujemo našu malu obitelj, kakav san koji se ostvario! Ovo drugo putovanje bilo je na mnogo načina malo izazovnije, ali nevjerojatno smo zahvalni za ovaj trenutak!", dodala je u opisu objave.

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Tom Pelphrey također nije skrivao oduševljenje.

"Mlađa seka je na putu!!! Tata djevojčica do kraja života, i da, na posljednjoj fotografiji naša nježna princeza pokazuje nam srednji prst!"

Kaley Cuoco (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Kaley Cuoco Foto: Screenshot/Youtube

Par se upoznao u travnju 2022. godine preko zajedničkog menadžera, a vezu su potvrdili mjesec dana kasnije. Zaručili su se u kolovozu 2024., no više su puta istaknuli da ne žure s vjenčanjem.

Na pitanje o planovima za budućnost našalila se: "Sve ćemo raditi obrnutim redoslijedom. To je naš plan. Sada imam četiri psa, jednogodišnje dijete i Toma – svega je puno."

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Kaley Cuoco - 3 Foto: Instagram

Prije njega ljubila je kolegu iz serije u kojoj se proslavila, glumca Johnnyja Galeckog, a iza sebe već ima i jedan propali brak s relativno nepoznatim tenisačem Ryanom Sweetingom, koji joj je ostavio gorak okus u ustima.

Kaley Cuoco, Ryan Sweeting (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

"Moj bivši muž u potpunosti mi je uništio značenje riječi 'brak' i on je kriv za razvod jer to nije bila osoba u koju sam se zaljubila. Udala sam se za čovjeka koji se u potpunosti promijenio te sam mislila kako se više nikada neću udati", izjavila je jednom prilikom.

Kaley Cuoco (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Ryan ju je zaprosio nakon što su zajedno bili samo tri mjeseca, a već tri mjeseca kasnije stali su pred oltar. U braku su bili 20 mjeseci. Ryan je u međuvremenu postao ovisnik o tabletama protiv bolova, a i neprestano je tulumario s prijateljima, što glumica više nije željela tolerirati.

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