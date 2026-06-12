Milijarder snimljen s 50 godina mlađim bivšim suprugom samo nekoliko mjeseci nakon burnog razvoda

Milijarder David Geffen ponovno je viđen s bivšim suprugom Davidom Armstrongom samo nekoliko mjeseci nakon burnog razvoda i međusobnih optužbi koje su punile naslovnice.

Milijarder David Geffen i njegov bivši suprug David Armstrong, poznat i pod imenom Donovan Michaels, ovih su dana iznenadili javnost zajedničkim pojavljivanjem u Španjolskoj, samo dva mjeseca nakon što su navodno postigli nagodbu u burnom razvodu.

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Geffen (83), čije se bogatstvo procjenjuje na 8,7 milijardi dolara, viđen je kako razgovara s 33-godišnjim Armstrongom na svojoj luksuznoj jahti Rising Sun, vrijednoj oko 400 milijuna dolara, usidrenoj kraj Mallorce.

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Njihov brak iz 2023. godine privukao je veliku pozornost jer su se vjenčali bez predbračnog ugovora. Nakon manje od dvije godine zajedničkog života Geffen je u svibnju 2025. podnio zahtjev za razvod, navodeći "nepomirljive razlike".

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Iako je njihov razvod obilježila žestoka pravna bitka, tijekom koje je Armstrong optužio Geffena da ga je uvukao u "ciklus ovisnosti, podčinjenosti i poniženja" koristeći "toksičnu mješavinu zavođenja, kontrole, obećanja ljubavi i raskošnog bogatstva", čini se da su danas u mnogo boljim odnosima.

David Geffen i David Armstrong - 1 Foto: Instagram

Armstrong je u tužbi tvrdio da ga je Geffen izbacio iz njihova doma u New Yorku i prekinuo financijsku potporu, ostavljajući ga bez sredstava za život. Također je tvrdio da je milijarder pokušavao ograničiti njegov pristup privremenoj i trajnoj alimentaciji.

S druge strane, Geffen je preko odvjetnika odgovorio da je bivšem suprugu od rastave isplatio više od 500.000 dolara, osigurao mu besplatan smještaj u stanu vrijednom 15.000 dolara mjesečno te dodatno platio 50.000 dolara njegovih odvjetničkih troškova.

U sudskim dokumentima Geffen je izjavio:

"Iako sam nastavio financijski podupirati Donovana i učinio sve kako bismo postigli sveobuhvatnu nagodbu u ovom slučaju, Donovan i njegov pravni tim nisu sudjelovali u postupku u dobroj vjeri."

David Geffen - 10 Foto: Profimedia

Njegovi odvjetnici naveli su i da je platio gotovo 200.000 dolara za Armstrongov boravak u privatnom luksuznom centru za odvikavanje od ovisnosti te da mu je mjesečno isplaćivao 25.000 dolara.

Armstrong je prošle godine privremeno povukao svoju tužbu, iako ju u budućnosti može ponovno aktivirati.

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Geffen i Armstrong upoznali su se prije gotovo deset godina, a vjenčali su se u tajnosti 2023. godine u Beverly Hillsu. Njihova veza nije bila prvi Geffenov odnos s velikom razlikom u godinama, tijekom godina povezivali su ga s nekoliko znatno mlađih partnera.

David Armstrong Foto: Profimedia

David Geffen jedno je od najutjecajnijih imena u američkoj glazbenoj i filmskoj industriji. Osnivač je diskografskih kuća Asylum Records i Geffen Records, koje su surađivale sa zvijezdama poput Boba Dylana, Eltona Johna, Cher, Guns N' Rosesa i Nirvane, a 1990-ih je zajedno sa Stevenom Spielbergom i Jeffreyjem Katzenbergom suosnovao filmski studio DreamWorks.

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