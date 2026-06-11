Proslavila ga je jedna od najvećih filmskih franšiza, a danas je u centru sudske drame

Crispin Glover se u srcima obožavatelja kultnog ''Povratka u budućnost'' trajno upisao kao George McFly, ali život mu se od tada znatno promijenio. Danas ga javnost poznaje ne samo po filmskoj karijeri, već i po privatnim i pravnim izazovima koji ga prate u kasnijim godinama.

Glumac Crispin Glover, kojeg publika diljem svijeta najviše pamti kao Georgea McFlyja iz kultnog filma ''Povratak u budućnost'', ponovno se našao u središtu medijske pozornosti. Ovoga puta razlog nisu novi filmski projekti, već sudski spor s bivšom partnericom koja ga je optužila za fizičko zlostavljanje i manipulaciju.

Crispin Glover - 3 Foto: Profimedia

Crispin Glover Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Britanski model, koja je u sudskim dokumentima navedena kao Jane Doe, podnijela je tužbu protiv 62-godišnjeg glumca tvrdeći da ju je namamio u Los Angeles obećanjima o karijeri u Hollywoodu, domu i poslu, a zatim pokušao pretvoriti u, kako navodi, živuću djevojku i seksualnu robinju. U tužbi je ustvrdila da je bila zatočena, iskorištavana za seksualne odnose i prisiljena na besplatan rad pod lažnim izgovorima.

Glover je sve optužbe odlučno odbacio te u izjavi dostavljenoj Višem sudu u Los Angelesu poručio da su tvrdnje njegove bivše partnerice potpuno neistinite. Tvrdi da je riječ o pokušaju iznude novca i pritisku da pristane na nagodbu kako bi izbjegao negativan publicitet koji bi mogao naštetiti njegovoj karijeri.

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Prema njegovoj verziji događaja, njih dvoje upoznali su se preko Facebooka još 2015. godine, dok su kratku ljubavnu vezu započeli 2023. Glover tvrdi da je financirao njezina putovanja kao partner, a ne kao poslodavac te da joj nikada nije obećao zaposlenje niti profesionalnu suradnju.

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Glumac navodi kako je žena tijekom njihova odnosa nekoliko dana boravila s njim u Europi te nešto više od dva tjedna u njegovoj kući u Los Angelesu. Nakon toga, tvrdi, zatražila je da drugima govore kako su vjenčani prema islamskom obredu, što je odbio. Prema njegovim riječima, upravo je tada počela pokazivati nepredvidivo ponašanje i napustila njegov dom.

Crispin Glover Foto: Admedia, Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia

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Središnji dio spora odnosi se na incident iz ožujka 2024. godine. Jane Doe tvrdi da ju je Glover fizički napao kada je došla po svoje mačke, pri čemu joj je navodno ozlijedio vrat. Glumac pak iznosi potpuno drukčiju priču. Tvrdi da je tada u njegov dom stigla s nepoznatim muškarcem koji mu je prijetio, dok ga je ona fizički napala i noktima izgrebala po licu. Nakon incidenta pozvao je policiju, a žena je, prema njegovim riječima, uhićena zbog teškog napada.

Glover je dodatno odbacio i njezine tvrdnje da joj je pokazivao nacističke memorabilije. Objasnio je da je riječ o filmskim rekvizitima korištenima u njegovu eksperimentalnom filmu ''What Is It?'' iz 2005. godine, koji, kako kaže, koristi autoritarne simbole kako bi prenio antiautoritarnu poruku.

Slučaj bi se pred sudom trebao nastaviti u srpnju.

Iako ga većina publike i danas povezuje s ulogom Georgea McFlyja u filmu ''Povratak u budućnost'' iz 1985. godine, Glover iza sebe ima bogatu karijeru dugu više od četiri desetljeća. Upravo ga je uloga nespretnog i povučenog oca Martyja McFlyja lansirala među holivudske zvijezde, no zbog neslaganja s producentima nije se pojavio u nastavcima filmskog serijala.

Tijekom godina ostvario je niz zapaženih uloga u filmovima poput ''River's Edge'', ''Wild at Heart'', ''Charlie's Angels'', ''Charlie's Angels: Full Throttle'', ''Willard'', ''Beowulf'', ''Alice in Wonderland'' i seriji ''American Gods'', gdje je utjelovio misterioznog Mr. Worlda.

Poznat je po nekonvencionalnom pristupu glumi i odabiru neobičnih projekata, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najosebujnijih holivudskih glumaca. Posljednjih godina uglavnom se bavi nezavisnim filmovima, pisanjem i vlastitim umjetničkim projektima te živi povučenije nego većina njegovih kolega iz Hollywooda.

Privatni život oduvijek je držao podalje od javnosti. Nikada se nije ženio niti ima djecu, a rijetko govori o svojim vezama. Upravo zato su optužbe i sudski spor s bivšom partnericom izazvali veliku pozornost javnosti i medija.

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