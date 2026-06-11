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zvijezda kultnog hita

Proslavila ga je jedna od najvećih filmskih franšiza, a danas je u centru sudske drame

Piše K.D., Danas @ 06:00 Nekad i sad komentari
Crispin Glover Crispin Glover Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Crispin Glover se u srcima obožavatelja kultnog ''Povratka u budućnost'' trajno upisao kao George McFly, ali život mu se od tada znatno promijenio. Danas ga javnost poznaje ne samo po filmskoj karijeri, već i po privatnim i pravnim izazovima koji ga prate u kasnijim godinama.

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