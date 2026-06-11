Isplivale su rijetke fotografije princeze Diane kakvu svijet gotovo nikada nije upoznao

Rijetke fotografije princeze Diane iz školskih dana i dosad neobjavljeno pismo iz 1981. godine, u kojem je priznala da obožava Škotsku i ne voli London, uskoro će biti ponuđeni na aukciji.
Rijetke fotografije princeze Diane iz školskih dana otkrivene su u sklopu nove aukcijske kolekcije.3 vijesti o kojima se priča ''ovo nije normalno'' Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda s 56? ''mislila sam da...'' Na koncertu Magazina pjevala druga pjevačica, Lorena Bućan otkrila nam je što se dogodilo! mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!
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Fotografije je sačuvala njezina bivša školska kolegica Katherine Hanbury, a na njima se mlada Diana može vidjeti kako s prijateljicama uživa na suncu u internatu West Heath Girls’ School u Kentu. Među djevojkama na fotografijama nalaze se i danas poznata glumica Tilda Swinton te redateljica Joanna Hogg.
Nekoliko fotografija prikazuje Dianu ispred učionice likovne kulture, u školskom dijelu poznatom kao "cowsheds" te u blizini sportskih terena.
Fotografije pogledajte OVDJE.
Princeza Diana - 7 Foto: Profimedia
Fotografije su dio kolekcije predmeta koje će Katherine Hanbury ponuditi na aukciji kuće Gorringe’s Fine Art and Interiors u srpnju u Lewesu, u istočnom Sussexu. Procjenjuje se da bi mogle postići cijenu do 6000 funti.
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Stručnjak za knjige i rukopise Albert Radford izjavio je:
"Ova intimna zbirka pruža rijedak uvid u Dianu, princezu od Walesa, prije nego što su dužnost i slava preuzeli glavnu riječ."
"Vidimo je kao mladu ženu između ljubavi i povijesti – punu nade, spontanu i još uvijek nedovoljno oblikovanu institucijom koja će obilježiti njezin život."
Princeza Diana - 6 Foto: Profimedia
Princeza Diana - 2 Foto: Profimedia
Kolekcija uključuje i dosad neobjavljeno pismo koje je Diana 27. rujna 1981. poslala svojoj prijateljici Katherine Hanbury, samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja s tadašnjim princem Charlesom.
Princeza Diana - 3 Foto: Profimedia
U pismu je otkrila koliko uživa u boravku u Škotskoj te priznala da ne voli London.
"Imali smo prekrasan medeni mjesec s beskrajnim suncem i, srećom, mirnim morem. Sada smo u Škotskoj do kraja listopada, što je za nas pravo zadovoljstvo – obožavam provoditi cijele dane na otvorenom i mrzim London!"
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Princeza Diana - 1 Foto: Profimedia
Princeza Diana - 3 Foto: Afp
"Predivno je biti u braku. Mislim da to sa sigurnošću mogu reći nakon dva mjeseca", dodala je.
Diana i Charles vjenčali su se 29. srpnja 1981. u katedrali svetog Pavla pred procijenjenih 750 milijuna gledatelja diljem svijeta. Njihov brak završio je razvodom 1996. godine, a princeza Diana tragično je poginula u prometnoj nesreći u Parizu godinu dana kasnije. Škola West Heath Girls’ School zatvorena je 1997. godine.
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