Isplivale su rijetke fotografije princeze Diane kakvu svijet gotovo nikada nije upoznao

Rijetke fotografije princeze Diane iz školskih dana i dosad neobjavljeno pismo iz 1981. godine, u kojem je priznala da obožava Škotsku i ne voli London, uskoro će biti ponuđeni na aukciji.

Rijetke fotografije princeze Diane iz školskih dana otkrivene su u sklopu nove aukcijske kolekcije.

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Fotografije je sačuvala njezina bivša školska kolegica Katherine Hanbury, a na njima se mlada Diana može vidjeti kako s prijateljicama uživa na suncu u internatu West Heath Girls’ School u Kentu. Među djevojkama na fotografijama nalaze se i danas poznata glumica Tilda Swinton te redateljica Joanna Hogg.

Nekoliko fotografija prikazuje Dianu ispred učionice likovne kulture, u školskom dijelu poznatom kao "cowsheds" te u blizini sportskih terena.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Princeza Diana - 7 Foto: Profimedia

Fotografije su dio kolekcije predmeta koje će Katherine Hanbury ponuditi na aukciji kuće Gorringe’s Fine Art and Interiors u srpnju u Lewesu, u istočnom Sussexu. Procjenjuje se da bi mogle postići cijenu do 6000 funti.

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Stručnjak za knjige i rukopise Albert Radford izjavio je:

"Ova intimna zbirka pruža rijedak uvid u Dianu, princezu od Walesa, prije nego što su dužnost i slava preuzeli glavnu riječ."

"Vidimo je kao mladu ženu između ljubavi i povijesti – punu nade, spontanu i još uvijek nedovoljno oblikovanu institucijom koja će obilježiti njezin život."

Princeza Diana - 6 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

Kolekcija uključuje i dosad neobjavljeno pismo koje je Diana 27. rujna 1981. poslala svojoj prijateljici Katherine Hanbury, samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja s tadašnjim princem Charlesom.

Princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

U pismu je otkrila koliko uživa u boravku u Škotskoj te priznala da ne voli London.

"Imali smo prekrasan medeni mjesec s beskrajnim suncem i, srećom, mirnim morem. Sada smo u Škotskoj do kraja listopada, što je za nas pravo zadovoljstvo – obožavam provoditi cijele dane na otvorenom i mrzim London!"

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Princeza Diana - 1 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 3 Foto: Afp

"Predivno je biti u braku. Mislim da to sa sigurnošću mogu reći nakon dva mjeseca", dodala je.

Diana i Charles vjenčali su se 29. srpnja 1981. u katedrali svetog Pavla pred procijenjenih 750 milijuna gledatelja diljem svijeta. Njihov brak završio je razvodom 1996. godine, a princeza Diana tragično je poginula u prometnoj nesreći u Parizu godinu dana kasnije. Škola West Heath Girls’ School zatvorena je 1997. godine.

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