Sjećate li se stroge majke iz Titanica? S Clintom Eastwoodom dobila je kćer, a danas izgleda ovako

Godinama je bila jedno od prepoznatljivih lica Hollywooda, a njezina životna priča i danas intrigira javnost. S Clintom Eastwoodom dobila je kćer koja je također krenula glumačkim putem.

Glumica Frances Fisher bila je jedna od najprepoznatljivijih filmskih zvijezda 1990-ih, a publika je najviše pamti po ulozi Ruth DeWitt Bukater, stroge majke Rose, koju je u velikom hitu Titanic iz 1997. godine utjelovila Kate Winslet.

Prije velikog uspjeha na filmu, Fisher je karijeru gradila na televiziji, gdje je godinama glumila u popularnim sapunicama. Krajem 1980-ih upoznala je Clinta Eastwooda tijekom snimanja filma Pink Cadillac, nakon čega su započeli vezu.

Frances Fisher Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Frances Fisher Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Njezina karijera doživjela je veliki uzlet 1992. godine zahvaljujući ulozi u vesternu Unforgiven, Oscarom nagrađenom filmu koji je režirao upravo Eastwood. Tijekom njihove veze dobili su kćer Francescu Eastwood, rođenu 1993. godine.

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Fisher je nakon Titanica nastavila nizati zapažene uloge u filmovima poput True Crime, House of Sand and Fog, Laws of Attraction, The Kingdom, In the Valley of Elah i Jolene. Glumila je i u filmu The Lincoln Lawyer uz Matthewa McConaugheyja i Marisu Tomei, kao i u znanstvenofantastičnoj romansi The Host.

Osim na filmu i televiziji, ostvarila je i uspješnu kazališnu karijeru te surađivala s uglednim glumačkim institucijama i kazalištima.

Njezina kći Francesca također je krenula glumačkim putem. Tijekom godina ostvarila je uloge u filmovima Jersey Boys, Final Girl, Outlaws and Angels, MFA, The Vault i Old, a publici je poznata i po nastupu u reality seriji Mrs. Eastwood & Company, u kojoj se pojavljivala sa svojom obitelji.

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Francesca danas sa svojim partnerom Alexom Wraithom ima dvoje djece, a uspješno gradi vlastitu karijeru u filmskoj industriji.

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Frances Fisher ovih se dana ponovno našla u središtu pozornosti nakon što se pojavila na humanitarnom događanju Race To Erase MS Gala u Los Angelesu. U šarenoj haljini i sa svojim prepoznatljivim osmijehom pokazala je da i u 74. godini izgleda sjajno, zbog čega je privukla brojne poglede okupljenih.

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