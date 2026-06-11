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Zvijezda koju pamtimo

Sjećate li se stroge majke iz Titanica? S Clintom Eastwoodom dobila je kćer, a danas izgleda ovako

Piše K.D., Danas @ 09:33 Celebrity komentari
Frances Fisher Frances Fisher Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Godinama je bila jedno od prepoznatljivih lica Hollywooda, a njezina životna priča i danas intrigira javnost. S Clintom Eastwoodom dobila je kćer koja je također krenula glumačkim putem.

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