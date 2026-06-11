Na koncertu Magazina pjevala druga pjevačica, Lorena Bućan otkrila nam je što se dogodilo!

Mnogobrojne obožavatelje Magazina prošlog je tjedna iznenadilo kada je umjesto Lorene Bućan na jednom koncertu pred publiku stala plavokosa Klara Milatić, a pjevačica nam je sada otkrila da je razlog njezina izostanka bila hitna operacija.

Mnogobrojni obožavatelji Magazina prošlog su tjedna ostali iznenađeni kada je na jednom od koncerata umjesto Lorene Bućan na pozornicu stala plavokosa Klara Milatić.

Pojavile su se brojne špekulacije o tome što se dogodilo, no popularna pjevačica sada je otkrila pravi razlog svog izostanka.

Lorena Bućan Foto: Neva Zganec/Pixsell

"Tu sam ljudi, ne idem nigdje, sve je u redu, ne sekirajte se, nisam izašla iz Magazina", rekla je Lorena kroz smijeh za IN magazin, želeći odmah umiriti zabrinute fanove.

Lorena Bućan Foto: In Magazin

Pjevačica je potom pojasnila da je iza nje neplanirani zdravstveni zahvat.

"Zdravstveni problemčići, ali sve je u redu kao što vidite, sad sam odlično. Slijepo crijevo me malo boljelo, tako da sam završila na operaciji. Malo mi je neplanirano duže trajao oporavak, mislila sam da ću moći odraditi koncert, međutim nisam mogla jer sam ležala na kauču pogrbljena i pogrčena, nisam se mogla ustati", ispričala je Lorena.

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Srećom, za Magazin nije bilo razloga za brigu jer je uskočila zamjena koja je uspješno odradila nastup.

"Cura je uskočila, ona je odradila super koncert, tako da je sve super ispalo", zaključila je pjevačica.

Lorena Bućan - 13 Foto: Josip Bandić/Cropix

Lorena Bućan - 3 Foto: Josip Bandić/Cropix

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Lorena je za IN magazin jednom prilikom progovorila i o slavi koju je doživjela s grupom Magazin, kako se snašla pogledajte OVDJE.

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