Veliki dan u obitelji Mirka Alilovića: Supruga Iva podijelila je emotivnu objavu

Iva Alilović emotivnom je objavom obilježila 15. godišnjicu braka s bivšim rukometnim reprezentativcem Mirkom Alilovićem.

Bivši hrvatski rukometni reprezentativac Mirko Alilović i njegova supruga Iva obilježili su veliku obljetnicu – 15 godina braka. Tim su se povodom prisjetili početaka svoje ljubavne priče, koja je započela prijateljstvom, a danas je okrunjena sretnom obitelji s trojicom sinova.

Iva je na društvenim mrežama podijelila niz zajedničkih fotografija i emotivnu poruku kojom je otkrila detalje njihova odnosa. Prisjetila se kako su prije ljubavne veze godinu dana bili bliski prijatelji, a zatim je pao i prvi poljubac.

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"Nakon godinu dana našeg snažnog i iskrenog prijateljstva pao je i prvi poljubac. Samo deset dana nakon tog prvog poljupca rekao mi je: 'Ja ću tebe oženiti!'", napisala je Iva.

Priznala je kako tada nije vjerovala da je Mirko potpuno ozbiljan te je mislila da se šali, no samo godinu dana kasnije njegove su se riječi ostvarile.

Mirko Alilović s obitelji na Rabu - 4 Foto: Iva Alilović/Instagram

Mirko Alilović s obitelji na Rabu - 3 Foto: Iva Alilović/Instagram

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"Naravno, tada sam mislila da nije baš sasvim ozbiljan i da se šali. Ali godinu dana nakon što je to izgovorio, upravo na današnji dan, zaista sam postala njegova žena", otkrila je.

Danas, 15 godina kasnije, Alilovići imaju trojicu sinova i, kako kaže Iva, vode lijep i ispunjen obiteljski život.

"Danas imamo tri prekrasna dječaka i živimo jedan lijep, normalan obiteljski život, ispunjen ljubavlju, smijehom i svakodnevnim trenucima koji ga čine posebnim", napisala je.

Mirko Alilović s obitelji na Rabu - 8 Foto: Iva Alilović/Instagram

Mirko i Iva Alilović - 2 Foto: Instagram

Mirko i Iva Alilović Foto: Instagram

Dodala je kako su tijekom godina zajedno prolazili kroz brojne izazove, ali i lijepe trenutke, uvijek oslanjajući se jedno na drugo.

"Život nam je donosio i lakše i teže dane, ali sve smo prolazili zajedno, ruku pod ruku, uz Božju pomoć, zahvalni na obitelji koju smo stvorili i na svemu što imamo."

Na kraju se posebno zahvalila suprugu za sve godine podrške, ljubavi i zajedništva.

"Hvala ti za svih ovih 16 godina prijateljstva, ljubavi, podrške, smijeha i zajedništva. I dalje, nakon svega, najviše volim to što kroz život idemo zajedno, ruku pod ruku, korak po korak. Sretna nam 15. godišnjica braka."

Objava je raznježila njihove pratitelje, koji su paru u komentarima uputili brojne čestitke i lijepe želje povodom ove velike životne obljetnice.

Par je bio na Thompsonovom koncertu u Areni Zagreb, o čemu više čitajte OVDJE.

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