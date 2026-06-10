Naša vizažistica transformirala se u Indiru, javila joj se i sama pjevačica!

Marina Mamić oduševila je pratitelje transformacijom u Indiru Levak uz izvedbu hita "1001 noć", a njezin talent pohvalila je i sama pjevačica.

Hrvatska vizažistica i influencerica Marina Mamić još je jednom pokazala zašto je mnogi smatraju pravom majstoricom transformacija.

Na društvenim mrežama objavila je novi video u kojem se pretvorila u pjevačicu Indiru Levak, a svojim izgledom, frizurom i interpretacijom oduševila je pratitelje.

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U videu je Marina vjerno rekreirala jedan od Indirinih najprepoznatljivijih imidža – kratku plavu frizuru, upečatljivu šminku i scenski styling po kojem je bivša frontmenica Colonije godinama bila poznata. Transformaciju je dodatno začinila izvedbom velikog hita "1001 noć", jedne od pjesama koje su obilježile domaću dance scenu.

Marina Mamić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Marina Mamić - 5 Foto: Instagram Screenshot

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Pratitelji su u komentarima nizali pohvale na račun njezine sličnosti s pjevačicom te isticali kako je riječ o jednoj od njezinih najboljih transformacija dosad. Mnogi su primijetili da nije pogodila samo izgled, već i izraze lica te energiju po kojoj je Indira prepoznatljiva na pozornici.

Posebnu pažnju privukla je reakcija same Indire Levak, koja nije skrivala oduševljenje viđenim.

Indira Levak - 3 Foto: Instagram

Indira Levak - 1 Foto: Instagram

"Ma znaš da te vooolim!! Sad znam ako zapnem tko umjesto mene ide na koncerte", napisala je pjevačica ispod objave, nasmijavši pratitelje i dodatno potvrdivši koliko ju je Marina impresionirala.

Ovo nije prvi put da Marina Mamić privlači pozornost nevjerojatnim transformacijama u poznate osobe, no mnogi se slažu da je njezina verzija Indire Levak među najuspješnijima. Sudeći prema reakcijama pratitelja i same pjevačice, Marina je još jednom dokazala da njezin talent za šminku i imitaciju ne prestaje iznenađivati.

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