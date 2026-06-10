Bivša kninska gradonačelnica udala se za svog imenjaka, o kojem je poznato tek nekoliko informacija!

Početak suđenja Josipi Pleslić zbog afere Sport i glazba ponovno je bivšu državnu tajnicu i nekadašnju gradonačelnicu Knina doveo u središte pozornosti.

Josipa Pleslić ovih je dana ponovno u središtu pozornosti zbog početka suđenja u aferi Sport i glazba, interes javnosti ponovno se usmjerio i prema njezinu privatnom životu, odnosno suprugu Josipu Plesliću.

Za razliku od bivše kninske gradonačelnice i nekadašnje državne tajnice, Josip Pleslić godinama se uspješno drži podalje od reflektora. Ipak, njegovo ime povremeno se pojavljivalo u medijima, ponajviše zbog veze s Josipom Pleslić, nekad poznatom kao Josipa Rimac.

Josipa Pleslić - 2 Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

Josipa Pleslić Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Pleslić je Dalmatinac rodom s Murtera, a već godinama živi na zagrebačkoj adresi. Mediji su ga ranije opisivali kao poduzetnika i oca blizanaca, dok je dio njegove poslovne karijere vezan uz medijski sektor. Naime, svojedobno je obnašao dužnost direktora Narodnog radija, nakon čega se okušao i u energetskom sektoru te privatnom poduzetništvu.

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Široj javnosti postao je poznatiji nakon što se 2023. godine vjenčao s Josipom Pleslić, koja je nakon sklapanja braka uzela njegovo prezime. Bio je to njezin drugi brak, nakon razvoda od Danijela Rimca s kojim ima kćer.

Josipa Pleslić - 5 Foto: A. Baranic / CROPIX

Josipa Pleslić - 1 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Pojedini hrvatski mediji navodili su i da je Josip Pleslić u prošlosti radio kao agent Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA), zbog čega se često opisuje kao bivši obavještajac.

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Danas se o Josipu Plesliću u javnosti zna relativno malo. Za razliku od supruge, nikada nije gradio javnu ili političku karijeru, a rijetka zajednička pojavljivanja para uglavnom su vezana uz privatna događanja i društvena okupljanja.

Josipa Pleslić - 2 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Josipa Pleslić - 6 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

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