Lille uz fotku u krevetu pratiteljima dala težak zadatak: ''Gledaj me u oči...''

Lidija Bačić ponovno je privukla veliku pozornost na društvenim mrežama nakon što je objavila novu fotografiju iz kreveta.

Lidija Bačić još je jednom privukla pažnju svojih brojnih pratitelja na društvenim mrežama. Popularna pjevačica podijelila je novu fotografiju na kojoj pozira na krevetu, a njezino modno izdanje i samouvjereni pogled nisu prošli nezapaženo.

Na fotografiji Lidija pozira u pripijenoj tamnoj kombinaciji koja je istaknula njene bujne obline.

''Gledaj me u oči'', napisala je u opisu i pratiteljima dala težak zadatak.

''Da mi se pruži prilika, rado bih te pogledao'', ''Izuzetno lijepa i šarmantna'', ''Bezobrazno zgodna...'', neki su od komentara.

Lidija Bačić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Lidija Bačić Lille - 4 Foto: Instagram

Prije par dana pozirala je u tangicama, video pogledajte OVDJE.

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