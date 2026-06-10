Gdje je danas supruga Ive Sanadera? Nakon burnih godina povukla se u osamu

Bila je jedna od najpoznatijih supruga hrvatskih političara, no za razliku od svog supruga Ive Sanadera, Mirjana Sanader oduvijek je bježala od medijske pozornosti.
Za razliku od brojnih supruga političara koje su rado sudjelovale u javnom životu, supruga Ive Sanadera, Mirjana Sanader, uvijek je birala povučeniji put.3 vijesti o kojima se priča mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! prava umjetnička oaza Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen dobro raspoloženi Nasmijani bračni par Milanović u zajedničkom izlasku: Lepršava suknja Sanje krala je sve poglede
Rođena Splićanka i ugledna arheologinja upoznala je Ivu Sanadera još tijekom srednjoškolskih dana, a svoju su ljubav okrunili brakom 1978. godine. Zajedno su potom otišli u austrijski Innsbruck, gdje su nastavili studij i gradili budućnost.
Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Neja Markicevic / CROPIX
Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Neja Markicevic / CROPIX
Mirjana Sanader ostvarila je zavidnu akademsku karijeru. Godinama je predavala na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je bila i voditeljica katedre. Tijekom karijere vodila je brojna arheološka istraživanja te objavila niz stručnih i znanstvenih radova.
Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Davor Pongracic / CROPIX
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Nakon odlaska u mirovinu gotovo je potpuno nestala iz javnosti. Posljednjih godina rijetko se pojavljuje na društvenim događanjima, a fotografi su je tek povremeno uspjeli snimiti na obiteljskim okupljanjima. Tijekom premijerskog mandata svoga supruga pratila je samo na protokolarnim događanjima na kojima je to bilo nužno.
Jedno od rijetkih javnih pojavljivanja bilo je vjenčanje njihove kćeri Brune na Hvaru, gdje je privukla pozornost elegantnim modnim izdanjem i osmijehom koji nije skidala s lica.
Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Tom Dubravec / CROPIX
Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Tom Dubravec / CROPIX
Danas uživa u mirovini i obiteljskom životu. Mirjana i Ivo Sanader imaju dvije kćeri, Brunu i Petru, a posljednjih godina obitelj je dobila i prinovu – unuka Rafaela. Upravo obitelj, prema pisanju domaćih medija, zauzima središnje mjesto u njezinu životu nakon završetka aktivne akademske karijere.
Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Jakov Prkic/Cropix
Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Vojko Basic / CROPIX
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Iako se njezino ime često spominjalo tijekom političkih i pravosudnih turbulencija koje su obilježile život njezina supruga, Mirjana Sanader ostala je dosljedna svojoj odluci da ne komentira događanja u javnosti.
Čime se bave njihove kćeri čitajte OVDJE.
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