Gdje je danas supruga Ive Sanadera? Nakon burnih godina povukla se u osamu

Bila je jedna od najpoznatijih supruga hrvatskih političara, no za razliku od svog supruga Ive Sanadera, Mirjana Sanader oduvijek je bježala od medijske pozornosti.

Za razliku od brojnih supruga političara koje su rado sudjelovale u javnom životu, supruga Ive Sanadera, Mirjana Sanader, uvijek je birala povučeniji put.

Rođena Splićanka i ugledna arheologinja upoznala je Ivu Sanadera još tijekom srednjoškolskih dana, a svoju su ljubav okrunili brakom 1978. godine. Zajedno su potom otišli u austrijski Innsbruck, gdje su nastavili studij i gradili budućnost.

Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Mirjana Sanader ostvarila je zavidnu akademsku karijeru. Godinama je predavala na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je bila i voditeljica katedre. Tijekom karijere vodila je brojna arheološka istraživanja te objavila niz stručnih i znanstvenih radova.

Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Davor Pongracic / CROPIX

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Nakon odlaska u mirovinu gotovo je potpuno nestala iz javnosti. Posljednjih godina rijetko se pojavljuje na društvenim događanjima, a fotografi su je tek povremeno uspjeli snimiti na obiteljskim okupljanjima. Tijekom premijerskog mandata svoga supruga pratila je samo na protokolarnim događanjima na kojima je to bilo nužno.

Jedno od rijetkih javnih pojavljivanja bilo je vjenčanje njihove kćeri Brune na Hvaru, gdje je privukla pozornost elegantnim modnim izdanjem i osmijehom koji nije skidala s lica.

Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Danas uživa u mirovini i obiteljskom životu. Mirjana i Ivo Sanader imaju dvije kćeri, Brunu i Petru, a posljednjih godina obitelj je dobila i prinovu – unuka Rafaela. Upravo obitelj, prema pisanju domaćih medija, zauzima središnje mjesto u njezinu životu nakon završetka aktivne akademske karijere.

Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Jakov Prkic/Cropix

Mirjana Sanader, Ivo Sanader Foto: Vojko Basic / CROPIX

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Iako se njezino ime često spominjalo tijekom političkih i pravosudnih turbulencija koje su obilježile život njezina supruga, Mirjana Sanader ostala je dosljedna svojoj odluci da ne komentira događanja u javnosti.

Čime se bave njihove kćeri čitajte OVDJE.

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