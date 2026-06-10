Tko je Slađa Poršelina? Duboki i bujni dekolte izložila je u prvi plan

Slađa Poršelina ponovno je uspjela privući svu pozornost na jednoj rođendanskoj proslavi, a njezin odvažan modni odabir odmah je postao tema razgovora među uzvanicima.
Reality zvijezda Slađa Poršelina sinoć je bila među uzvanicima na jednoj rođendanskoj proslavi, a svojim je izdanjem odmah privukla pažnju okupljenih.3 vijesti o kojima se priča mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! prava umjetnička oaza Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen dobro raspoloženi Nasmijani bračni par Milanović u zajedničkom izlasku: Lepršava suknja Sanje krala je sve poglede
Za ovu prigodu odabrala je usku bež haljinu s izrazito dubokim dekolteom koja je naglasila njezinu figuru i istaknula glamurozan stil po kojem je poznata.
Slađa Poršelina - 5 Foto: M.M./ATAImages
Slađa Poršelina - 3 Foto: M.M./ATAImages
Dugu crnu kosu nosila je raspuštenu, a modnu kombinaciju upotpunila je sunčanim naočalama i decentnim nakitom.
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Slađa je i ovoga puta pokazala da zna kako privući pažnju, a njezino odvažno modno izdanje ubrzo je postalo jedna od glavnih tema među uzvanicima.
Slađa Poršelina - 4 Foto: M.M./ATAImages
Inače, Slađa Poršelina je nadimak Slađene Lazić, srpske reality sudionice koja je postala poznata kroz emisije poput "Zadruge" i kasnije "Elite".
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Nadimak "Poršelina" dobila je zbog svog izgleda i estetskih zahvata, a često privlači pažnju svojim izjavama, sukobima i ljubavnim pričama u reality programima.
Slađa Poršelina - 2 Foto: M.M./ATAImages
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