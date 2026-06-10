Tko je supruga Ante Gotovine? Vjenčali su se između dvije vojno-redarstvene akcije

Dunja Zloić Gotovina umirovljena je pukovnica Hrvatske vojske, majka njegova sina i žena koja mu je bila najveća podrška tijekom najtežih životnih razdoblja.

General Ante Gotovina jedno je od najpoznatijih imena hrvatske moderne povijesti, no njegov privatni život godinama je daleko od očiju javnosti. Upravo zato veliko zanimanje uvijek izazove svako njegovo pojavljivanje sa suprugom Dunjom Zloić Gotovinom, s kojom je u braku gotovo 30 godina.

Posljednji put zajedno su privukli pažnju javnosti na otvorenju luksuznog hotela u Svetom Filipu i Jakovu, gdje su nasmijani pozirali fotografima. Par se inače vrlo rijetko pojavljuje na javnim događanjima, zbog čega je njihov dolazak izazvao velik interes okupljenih.

Ante Gotovina, Dunja Zloić Gotovina Foto: PR

Tko je Dunja Zloić Gotovina?

Dunja Zloić Gotovina umirovljena je pukovnica Hrvatske vojske. Tijekom Domovinskog rata radila je u Ministarstvu obrane kao bliska suradnica tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška, a upravo je ondje upoznala Antu Gotovinu. Prema brojnim navodima, bila je jedna od ključnih osoba zaduženih za logistiku i organizaciju tijekom ratnih godina. Za svoj doprinos 1995. godine odlikovana je Spomenicom domovinske zahvalnosti.

Dunja i Ante Gotovina Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Ante Gotovina i supruga Dunja - 4 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Njihova ljubavna priča započela je usred ratnih godina, a okrunjena je brakom 29. srpnja 1995. godine. Prema zapisima iz knjige Ratnik, pustolov i general, vjenčali su se doslovno između dvije vojne akcije, svega nekoliko dana prije operacije Oluja. Vjenčanje je održano u zagrebačkoj Gornjogradskoj vijećnici, a kumovi su im bili Gojko Šušak i general Ante Roso.

Nakon završetka Oluje mladenci su otišli na romantično krstarenje Jadranom, a dvije godine kasnije dobili su sina Antu.

Dunja i Ante Gotovina - 1 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Ante Gotovina i supruga Dunja - 1 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Bračnu sreću prekinuli su događaji vezani uz optužnicu Haškog suda. Kada je Gotovina 2001. godine otišao u bijeg, Dunja je ostala sama brinuti o obitelji. Tijekom više od desetljeća njegove odsutnosti bila je izložena pritiscima, nadzoru i neizvjesnosti, no ostala je uz supruga sve do njegova povratka nakon oslobađajuće presude 2012. godine.

Mnogi upravo Dunju smatraju tihom heroinom Gotovinine životne priče, ženom koja je u najtežim trenucima bila njegov najveći oslonac.

Ante Gotovina i supruga Dunja - 4 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Ante Gotovina i supruga Dunja - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Nakon povratka iz Haaga, Ante i Dunja Gotovina odlučili su živjeti povučeno i mirno, daleko od političke i medijske pozornice. Rijetko daju intervjue i još rjeđe se pojavljuju na javnim događanjima, zbog čega svaka njihova zajednička fotografija izaziva veliko zanimanje javnosti.

Njihova ljubavna priča, započeta u vihoru Domovinskog rata, danas se često navodi kao jedna od najdugovječnijih i najstabilnijih među poznatim hrvatskim parovima.

Galerija 8 8 8 8 8

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Talijanski nogometaš i zgodna partnerica prepustili su se ljubavi pred znatiželjnim pogledima

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Supruga nogometaša na plažu je ponijela modni dodatak vrijedan pravo malo bogatstvo!