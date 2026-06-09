Supruga nogometaša na plažu je ponijela modni dodatak vrijedan pravo malo bogatstvo!

Coleen Rooney tijekom odmora na Formenteri privukla je pažnju luksuznom Chanel torbicom vrijednom oko 4000 eura.

Coleen Rooney ponovno je dokazala da ni odlazak na plažu ne mora značiti odricanje od luksuza.

Supruga legendarnog nogometaša Waynea Rooneyja snimljena je tijekom odmora na španjolskom otoku Formenteri, a najviše pažnje privukao je modni dodatak koji je nosila uz svoju ljetnu kombinaciju.

Galerija 8 8 8 8 8

Coleen Rooney - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kad se pojavila u mini bikiniju, internet je imao samo jedno pitanje: Kako ovako izgleda sa 56?

Televizijska zvijezda odabrala je bijeli bikini, laganu bež košulju i kratke hlače u istom tonu, no sve je zasjenila mala bijela Chanel torbica s prepoznatljivim zlatnim lancem. Prema pisanju stranih medija, riječ je o modelu vrijednom oko 3350 britanskih funti, odnosno gotovo 4000 eura.

Coleen Rooney - 2 Foto: Profimedia

Na fotografijama se može vidjeti kako Coleen torbicu nosi čak i tijekom vožnje gumenjakom i šetnje uz more, zbog čega su mnogi komentirali da je njezin modni odabir više nalikovao luksuznoj modnoj kampanji nego opuštenom danu na plaži. Neki su se pritom našalili da većina ljudi za taj iznos planira cijeli godišnji odmor, a ne kupuje dodatak za plažu.

Coleen Rooney - 1 Foto: Profimedia

Uz Coleen je bio i njezin suprug Wayne Rooney, no oovoga puta nisu glavna tema bili ni luksuzna destinacija ni bivši sportaš, već torbica koja vrijedi gotovo kao manji automobil i koja je bez sumnje postala najskuplji detalj na plaži Formentere.

O njihovoj ljubavnoj priči više pročitajte OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Ljepota kćeri popularnog Jole glavna je tema na društvenim mrežama, javila se iz Španjolske

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Knoll je spremna za Svjetsko prvenstvo: Pažnju je ukralo prezime na dresu koji nosi!

Pogledaji ovo Celebrity Emotivan oproštaj vatrenog sa sinovima prije odlaska na Svjetsko prvenstvo!

Pogledaji ovo Celebrity Sin redatelja optužen za ubojstvo roditelja povukao šokantan potez iz zatvora

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.