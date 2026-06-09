Ljepota kćeri popularnog Jole glavna je tema na društvenim mrežama, javila se iz Španjolske

Jolina kći Ema s dečkom je uživala na romantičnom odmoru u Marbelli.

Ema Čagalj, kći popularnog pjevača Joška Čaglja Jole, pratiteljima je na društvenim mrežama pokazala djelić atmosfere sa svog odmora u Marbelli.

Mlada Splićanka u društvu dečka uživala je u luksuzu jednog od najpoznatijih ljetovališta na španjolskoj obali Costa del Sol, a fotografije otkrivaju kako je spojila romantične trenutke, večernje izlaske i opuštene šetnje uz more.

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Na fotografijama Ema pozira u elegantnim ljetnim kombinacijama, od bijele haljine za večernji izlazak do ležernih dnevnih outfita tijekom obilaska grada. Jednu večer provela je na večeri u atraktivnom restoranu okruženom tropskim zelenilom, dok je kasnije s društvom uživala i u noćnom provodu ispunjenom glazbom, svjetlosnim efektima i plesom do kasnih sati.

Ema Čagalj - 4 Foto: Instagram

Ema Čagalj - 3 Foto: Instagram

Tijekom dana uživala je u šetnjama poznatom marbelskom promenadom okruženom luksuznim trgovinama, palmama i restoranima. Fotografije, koje su dobile same pohvale njezinih pratitelja, otkrile su i opuštene trenutke u apartmanu te pripreme za večernje izlaske, što je dodatno dočaralo atmosferu bezbrižnog odmora na španjolskoj obali.

Ema Čagalj - 1 Foto: Instagram

Ema Čagalj Foto: John Pavlish

Iako privatni život uglavnom drži podalje od medija, a u javnosti češće vidimo njezinu stariju sestru Ivu, Ema je ovoga puta pratiteljima dala mali uvid u svoje ljetne dane, a čini se da su Marbella, sunce, more i društvo voljene osobe bili recept za odmor iz snova.

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