Fotografije princeze izazvale su znatiželju javnosti, a iza njene pojave krije se strašna priča

Nekad je slovila za jednu od najljepših europskih princeza, a danas njezin izgled izaziva rasprave diljem svijeta.

Bugarska princeza Kalina posljednjih je godina jedna od najkomentiranijih pripadnica europskih kraljevskih obitelji. Jedina je kći posljednjeg bugarskog cara Simeona II., a mnoge su iznenadili njezini izraženi mišići, ali i drastična promjena izgleda u odnosu na godine kada je slovila za jednu od najljepših princeza Europe.

Kalina, koja je rođena 1972. godine u Madridu, odrasla je u Španjolskoj, studirala povijest umjetnosti u Londonu te je od mladosti bila poznata po nekonvencionalnom stilu i sklonosti avanturama. Za razliku od većine pripadnica kraljevskih obitelji, nikada nije slijedila stroga pravila dvorskog ponašanja, a često je privlačila pažnju neobičnim modnim kombinacijama i sportskim načinom života.

Bugarska princeza Kalina Foto: Afp

Kada su se prošle godine pojavile njezine fotografije iz mladosti, mnogi nisu mogli vjerovati da je riječ o istoj osobi. Na snimkama starima više od dva desetljeća Kalina ima potpuno drugačije crte lica, nježniji izgled i vitku figuru, zbog čega su mediji diljem Europe počeli uspoređivati njezin nekadašnji i današnji izgled.

Posebnu pozornost privukao je njezin nos, zbog kojeg su se godinama širile glasine o estetskim zahvatima. Međutim, istina je mnogo dramatičnija. Prema navodima njezina supruga Kitína Muñoza, Kalina je kao djevojčica doživjela nezgodu u kojoj je oštetila zube, a kasnije se tijekom liječenja razvila ozbiljna infekcija čeljusti. Zbog komplikacija je morala proći niz operacija koje su trajno promijenile izgled njezina nosa i lica.

Bugarska princeza Kalina - 7 Foto: Profimedia

Bugarska princeza Kalina - 4 Foto: Profimedia

Iako se o njezinu izgledu najviše raspravlja na društvenim mrežama, Kalina tvrdi da je razlog njezine transformacije vrlo jednostavan – sport.

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Nakon što su njezine fotografije s izraženim bicepsima obišle svijet, princeza je objasnila kako redovito trenira s utezima te da joj je fizička aktivnost važan dio života.

"Posvećena sam treniranju s utezima i fizičkom zdravlju, ja sam sportašica", objasnila je princeza svoju drastičnu promjenu izgleda.

Bugarska princeza Kalina - 5 Foto: Profimedia

Bugarska princeza Kalina - 2 Foto: Profimedia

Da njezina transformacija nije nastala preko noći potvrđuju i starije fotografije s bugarske obale koje su ponovno postale viralne. Na njima se vidi da je princeza godinama gradila atletsku figuru, iako tada njezini mišići nisu bili toliko naglašeni kao danas.

Upravo su te fotografije potaknule nove rasprave o tome gdje je granica između fitnessa i estetike, a Kalina je zbog svoje muskulature često bila meta podsmijeha i uvreda na internetu. Neki su je čak prozvali "najružnijom europskom princezom", no mnogi su stali u njezinu obranu ističući kako je riječ o ženi koja otvoreno živi po vlastitim pravilima i ne pokušava se uklopiti u očekivanja javnosti.

Bugarska princeza Kalina - 6 Foto: Profimedia

Bugarska princeza Kalina - 3 Foto: Profimedia

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Danas Kalina živi između Španjolske i Bugarske sa suprugom, poznatim španjolskim istraživačem Kitínom Muñozom, i njihovim sinom Simeonom Hassanom.

Munoz je stariji 14 godina od Kaline, a iako su se vjenčali u Rimokatoličkoj Crkvi, dobili su blagoslov i Pravoslavne Crkve, pisao je El Mundo. Bračni je par 2007. dobio sina, kojeg je Kalina nazvala po svome ocu, a maleni je prvi član bugarske kraljevske obitelji koji je rođen u Bugarskoj, još od 1937. godine. Dječaka su krstili prema pravoslavnim običajima.

Bugarska princeza Kalina - 1 Foto: Profimedia

I dok se većina kraljevskih obitelji trudi ostati neprimjetna, bugarska princeza svojim izgledom i životnim stilom nastavlja izazivati reakcije gdje god se pojavi.

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