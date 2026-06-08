Izlazak naše glumice s novim partnerom prekinuo je nespretni peh: "Kratka priča..."

Katarina Baban s dečkom Domagojem Vukovićem pratila je finale hrvatskog košarkaškog prvenstva u Ciboninoj dvorani, gdje je osim u utakmici uživala i u simpatičnoj potrazi za lepezom.

Katarina Baban vikend je provela u sportskom ozračju.

Na svojim Instagram pričama pokazala je da je zajedno s dečkom Domagojem Vukovićem uživala u atmosferi finala hrvatskog košarkaškog prvenstva u Draženovu domu, gdje su s tribina pratili napetu utakmicu.

Galerija 26 26 26 26 26

Katarina Baban - 2 Foto: Instagram Screenshot

Katarina je podijelila zajedničku fotografiju s Domagojem, na kojoj poziraju među brojnim navijačima u Ciboninoj dvorani. Par je već neko vrijeme zajedno, a svoje zajedničke trenutke povremeno dijele i na društvenim mrežama. Ovoga puta odlučili su podržati košarkaše i uživati u finalnom susretu hrvatskog prvenstva.

Katarina Baban i Domagoj Vuković - 5 Foto: Instagram

Katarina Baban i Domagoj Vuković - 3 Foto: Instagram

Katarina Baban i Domagoj Vuković - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Predivna kći Gorana Višnjića ganula javnost dirljivim potezom: "Sad sam u zagrljaju toplog doma..."

No, utakmicu Katarina neće pamtiti samo po sportskoj atmosferi. Na jednoj od objavljenih priča kroz šalu je ispričala nezgodu koja joj se dogodila tijekom susreta. Kako je napisala, u dvorani je bilo iznimno vruće pa je sa sobom ponijela lepezu. U jednom trenutku ugledala je otvor između tribina i pomislila kako bi upravo tamo mogla ispustiti svoj rekvizit za rashlađivanje – što se na kraju doista i dogodilo.

"Kratka priča o najsmotanijoj osobi: U Ciboni je 400 stupnjeva. Pripremila se i ponijela lepezu. Vidjela rupu i pomislila: ‘Upast će mi unutra’. Upala je. Na početku tekme odmah", napisala je Katarina uz snimku iz dvorane.

Katarina Baban - 1 Foto: Instagram Screenshot

Katarina Baban - 3 Foto: Instagram Screenshot

Ipak, priča je dobila sretan završetak. Nakon utakmice glumica je objavila fotografiju na kojoj drži ružičastu lepezu s cvjetnim motivima te kratko poručila: "Pronađena". Tako je njezin omiljeni modni dodatak ipak završio natrag u njezinim rukama, a simpatična zgoda nasmijala je njezine pratitelje jednako kao i nju samu.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Tko je partnerica i najveća podrška nogometaša koji se srušio tijekom utakmice?

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Kako je moguće da Antonija Šola izgleda isto kao na početku karijere? Pogledajte stare fotke i uvjerite se sami!

Pogledaji ovo Celebrity Rakitićev goli torzo zasjenili su brutalni trbušnjaci njegove Raquel!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.