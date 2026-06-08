Tko je partnerica i najveća podrška nogometaša koji se srušio tijekom utakmice?

Vijest iz Odensea koja je u nedjelju obišla svijet, kada je Christian Eriksen ponovno doživio srčani zastoj, mnoge je podsjetilo na situaciju iz 2021., kada je njegova partnerica Sabrina Kvist Jensen dospjela u fokus.

Cijeli (nogometni) svijet ostao je šokiran vijestima koje su u nedjelju stigle iz Odensea gdje su se u prijateljskom dvoboju sastale reprezentacije Danske i Ukrajine. Jedan od najboljih danskih nogometaša svih vremena, Christian Eriksen, iznesen je s terena nakon što mu je pozlilo, a više o tome pročitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

Ovo je već drugi puta da je 34-godišnji igrač Wolfsburga doživio srčani zastoj na terenu, nakon što su ga 2021. godine, za vrijeme utakmice Europskog prvenstva između Danske i Finske, oživljavali na terenu dok su suigrači okružili kako gledatelji i kamere ne bi snimali teške trenutke.

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Christian Eriksen se srušio na terenu Foto: Screenshot

Christian Eriksen Foto: Lars Rønbøg / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Christian Eriksen Foto: Afp

Jedna od najviralnijih fotografija s te utakmice bila je ona njegove partnerice Sabrine Kvist Jensen, koja je u šoku pratila njegovo oživljavanje dok su je tješili kapetan reprezentacije Simon Kjaer i vratar Kasper Schmeichel.

Sabrina je rođena u danskom gradiću Tommerupu te je po struci frizerka. Nakon školovanja radila je u struci, a jedno vrijeme bila je zaposlena i u modnoj industriji. Poznata je po tome što vodi vrlo povučen život i rijetko se pojavljuje u medijima ili na društvenim mrežama.

Sabrina Kvist Jensen - 4 Foto: Profimedia

Sabrina Kvist Jensen - 5 Foto: Profimedia

Upoznali su se još kao mladi u Danskoj, a vezu su započeli 2012. godine, dok je Eriksen igrao za Ajax u Amsterdamu. Tijekom njegove karijere zajedno su prošli selidbe u Nizozemsku, Englesku i Italiju, gradeći obiteljski život daleko od nogometnog glamura.

Par ima dvoje djece. Sin Alfred rođen je neposredno prije Svjetskog prvenstva 2018., dok je kći stigla krajem 2020. godine. Iako Eriksen povremeno podijeli obiteljske trenutke, njih dvoje vrlo pažljivo čuvaju privatnost svoje djece.

Sabrina Kvist Jensen - 2 Foto: Profimedia

Sabrina Kvist Jensen - 3 Foto: Profimedia

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Za Sabrinu se svijet preokrenup 12. lipnja 2021. godine. Tijekom utakmice Danske i Finske na Europskom prvenstvu Eriksen se srušio na travnjak nakon srčanog zastoja. Kamere su zabilježile trenutak kada je Sabrina u šoku dotrčala uz teren, a danski kapetan Simon Kjær i vratar Kasper Schmeichel tješili su je dok su liječnici spašavali Eriksenov život. Te su fotografije obišle svijet i postale simbol jednog od najpotresnijih trenutaka u povijesti europskog nogometa.

Sabrina Kvist Jensen - 1 Foto: Afp

Sabrina Kvist Jensen - 2 Foto: Afp

Sabrina Kvist Jensen - 3 Foto: Afp

Eriksen je kasnije uspješno operiran, ugrađen mu je kardioverter-defibrilator, a samo osam mjeseci poslije vratio se profesionalnom nogometu. Tijekom cijelog procesa oporavka Sabrina mu je bila najveća podrška.

Danas i dalje vode miran obiteljski život daleko od skandala i medijske pompe. Nakon Eriksenovih angažmana u Tottenhamu, Interu, Brentfordu i Manchester Unitedu, njihova obitelj ostala je čvrsto povezana, a Sabrina je ostala vjerna svom stilu života izvan reflektora. Iako je jedna od najpoznatijih partnerica nogometaša u Europi, rijetko daje intervjue i ne traži pozornost javnosti.

Sabrina Kvist Jensen - 6 Foto: Profimedia

Sabrina Kvist Jensen - 7 Foto: Profimedia

Sabrina Kvist Jensen - 8 Foto: Profimedia

U svijetu nogometa prepunom glamura, Sabrina Kvist Jensen ostala je primjer osobe koja je slavu svog partnera uvijek stavljala u drugi plan, a upravo ju je njezina odanost tijekom Eriksenovih najtežih trenutaka učinila jednom od najpoštovanijih žena u sportskom svijetu.

Mnogi stručnjaci se slažu kako je moguće da je ovo kraj Eriksenove karijere. Više čitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

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