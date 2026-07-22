Amerikanac koji živi u Hrvatskoj pokazao veliko srce, mještani mu pomogli u novoj misiji

Amerikanac Justus Reid nastavio je osvajati simpatije u Hrvatskom zagorju, a nakon obnove svoje kuće odlučio je uljepšati mjesto koje svakodnevno okuplja lokalnu djecu.

Justus Reid, Amerikanac koji je prošle godine kupio staru kuću u Hrvatskom zagorju i svojim videima osvojio brojne pratitelje, ponovno je pokazao koliko mu znači zajednica koja ga je prihvatila. Nakon što su mu mještani nesebično pomagali tijekom obnove doma, odlučio im je uzvratiti gestom koja će razveseliti ponajviše najmlađe.

Ovoga puta prihvatio se obnove lokalnog igrališta koje je, kako je pokazao u videu na društvenim mrežama, već dulje vrijeme bilo zapušteno. U akciju nije krenuo sam – pridružila su mu se i djeca iz mjesta, koja su zajedno s njim sudjelovala u uređivanju prostora.

Justus Reid na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Tijekom obnove zamijenjen je stari koš, ponovno su iscrtane linije na sportskom terenu, postavljena je nova klupa, restauriran stol, a igralište je dobilo i novu sportsku opremu kako bi djeca ondje mogla bezbrižno provoditi slobodno vrijeme. Justus i njegovi mali pomagači uredili su i druge detalje kako bi prostor ponovno postao sigurno i ugodno mjesto za druženje i igru.

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U videu je objasnio da je ovo njegov način da zahvali ljudima koji su mu pomogli ostvariti san o obnovi kuće u Zagorju. Istaknuo je kako je upravo zajedništvo mještana bilo presudno da njegov projekt uspije, zbog čega je osjetio da je došlo vrijeme da i on učini nešto lijepo za svoju novu zajednicu.

Justus Reid na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Snimka je brzo prikupila brojne pozitivne komentare, a pratitelji su pohvalili njegovu inicijativu i činjenicu da je u cijelu akciju uključio i lokalnu djecu, koja će upravo oni najviše uživati u obnovljenom igralištu.

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