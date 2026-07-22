''Sjajan par, a ja se samo smješkam": Nina Badrić otkrila s kim ljetuje na Hvaru

Nina Badrić ni ovog ljeta nije prekinula tradiciju kojoj se veseli iz godine u godinu, a pratiteljima je pokazala s kim najradije provodi dane na Hvaru.

Pjevačica Nina Badrić i ovog ljeta odmara na Hvaru, destinaciji kojoj se vjerno vraća godinama. Ovoga puta s pratiteljima je podijelila prizore zalaska sunca, ukusne dalmatinske večere i opuštene trenutke, ali najveću pozornost privukla je fotografija s njezinom majkom.

Nina je otkrila da je riječ o tradiciji koju ne propušta već godinama te uz zajedničku fotografiju napisala emotivnu poruku.

Nina Badrić s mamom na Hvaru - 2 Foto: Instagram

Nina Badrić s mamom na Hvaru - 3 Foto: Instagram

Nina Badrić s mamom na Hvaru - 4 Foto: Instagram

"Tradiciju ne treba mijenjati. Svako ljeto sedmi mjesec rezerviran je za mamu i Hvar. Njih dvoje su sjajan par, a ja se samo smješkam", poručila je pjevačica.

Nina Badrić s mamom na Hvaru - 8 Foto: Instagram

Nina Badrić s mamom na Hvaru - 7 Foto: Instagram

Nina Badrić s mamom na Hvaru - 5 Foto: Instagram

Nina Badrić s mamom na Hvaru - 1 Foto: Instagram

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Uz fotografiju s majkom, pjevačica je pokazala i romantičan zalazak sunca nad Hvarom, uživanje u mediteranskim specijalitetima te opuštenu atmosferu u kojoj puni baterije za nastavak radnog ljeta.

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Nina je i ranije isticala da joj je obitelj najveći oslonac u životu, a zajednički srpanjski odmor na Hvaru očito je postao tradicija od koje ne odustaje. I ove godine pokazala je da su joj upravo takvi, jednostavni trenuci s najbližima najvrjedniji.

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