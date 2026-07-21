Priče s treninga: Serijal videoobjava koji je nasmijao društvene mreže

U proteklih nekoliko dana nasmijali smo se serijalu objava kratkih videointervjua „Priče s treninga“ u kojima poznati hrvati odgovaraju na pitanja o tome kako tijelo održavaju u top formi.

Zabava proizlazi iz gotovo stereotipnih pitanja koje će prepoznati svaki profesionalni ili rekreativni vježbač kao i svi koji su barem jednom kročili u teretanu ili se bavili nekim sportom- Od „Je'l brojiš unos proteina“ do „Kol'ko dižeš u benchu“.

Poznata imena u opuštenom fitness okruženju

Dodatnu čar svemu daje ekipa poznatih Hrvata sa zavidnom tjelesnom formom koji utjelovljuju i neke prepoznatljive uloge- kao „onaj s najvećim bicepsom“ i impresivnom muskulaturom, „onaj zgodni“ kojeg svi primijete, doktor koji ni tijekom treninga ne može pobjeći od pitanja o zdravlju te trener koji stalno odgovara na vječno pitanje – kako što brže doći do željenih rezultata.

Fabijan Pavao Medvešek – glumac poznat po prirodnoj spontanosti i humoru, koji je i u ovom formatu donio ležeran pristup. Fabijan je poznat i po svojoj ljubavi prema vježbanju te odličnoj tjelesnoj formi.

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Pedro Soltz – model i zaljubljenik u nogomet i tenis, s dugogodišnjim iskustvom treniranja, koji nas je posebno nasmijao svojim odgovorima na temu ljepote i najgorih uleta.

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Dr. Natko Beck – poznat po istoimenoj TV emisiji, dr. Beck razbija mitove o vježbanju, govori o najglupljim fitness savjetima te koji je put do dugovječnosti.

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Edin Mehmedović – poznati kineziolog, trener i voditelj popularne TV emisije koji odgovara na pitanja koja treneri slušaju gotovo svakodnevno: kako skinuti kilograme, dobiti mišiće i ostvariti rezultate u rekordnom roku.

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Tema koja se provlači kroz sve razgovore – zdravlje zglobova

Iako je cijela kampanja zamišljena kroz humor i opušten ton, jedna se tema prirodno istaknula – važnost brige o zglobovima tijekom treninga.

Sudionici su, svaki iz svoje perspektive, naglašavali koliko su opterećenja tijekom treninga zahtjevna za koljena te koliko je važno razmišljati o dugoročnoj stabilnosti i prevenciji ozljeda.

U tom kontekstu spominju se i rješenja poput steznika za koljeno https://www.bauerfeind.hr/katalog/ortopedski-steznici-i-ortoze/steznici-i-ortoze-za-koljeno/ , koji se sve češće koristi kao dio trening rutine – ne samo kod osoba koje imaju prethodne ozljede, nego i kod rekreativaca koji žele dodatnu stabilnost tijekom vježbanja i prevenciju ozljeda.

Bauerfeind GenuTrain omiljeni steznik za koljeno poznatih sportaša

Bauerfeind GenuTrain https://www.bauerfeind.hr/katalog/ortopedski-steznici-i-ortoze/steznici-i-ortoze-za-koljeno/ steznik za koljeno poznat među svjetskim sportašima po svom medicinski dokazanom učinku i gotovo stogodišnjoj tradiciji.

Riječ je o njemačkom proizvodu razvijanom u suradnji s medicinskim stručnjacima koji prolazi niz testova kvalitete krajnjeg proizvoda i materijala. GenuTrain https://www.bauerfeind.hr/katalog/ortopedski-steznici-i-ortoze/steznici-i-ortoze-za-koljeno/ steznik za koljeno pruža potporu i stabilnost zglobu koljeno kao prevencija ozljede i dodatni stabilizator kod većih napora i većih opterećenja koljena ili kao dio rehabilitacije nakon ozljede.

Detalje o Bauerfeind stezniku za koljeno možete pogledati na linku https://www.bauerfeind.hr/katalog/ortopedski-steznici-i-ortoze/steznici-i-ortoze-za-koljeno/

PR Foto: PR

Fitness u funkciji zdravlja

Kombinacija spontanih intervjua, duhovitih pitanja i poznatih sugovornika pokazala se kao pun pogodak. Umjesto klasične promocije treninga i zdravog života, Bauerfeind je odabrao pristup koji prvenstveno zabavlja, a upravo zato i privlači pažnju publike.

Fitness u funkciji zdravlja sve je češća tema, a „Priče s treninga“ uspijevaju prenijeti ono što svi koji treniraju dobro znaju – važno je trenirati pametno!

Sve više rekreativaca i sportaša pristupa treningu s naglaskom na zdravlje, a ne samo na kratkoročne rezultate. U tom smislu, briga o zglobovima i korištenje dodatne potpore tijekom opterećenja postaje dio standardne prakse, posebno kod vježbi koje uključuju koljena.

Stručnjaci često ističu kako je prevencija ozljeda jednako važna kao i sam trening, a upravo tu važnu ulogu imaju različiti oblici funkcionalne potpore.