Predivni prizori Cipra pali su u drugi plan zbog detalja od 1200 eura na Kolindi Grabar-Kitarović!

Kolinda Grabar-Kitarović javila se s Cipra, gdje je spojila poslovne obveze i odmor, a pažnju pratitelja privukle su i njezine luksuzne tenisice vrijedne oko 1200 eura.

Kolinda Grabar-Kitarović podijelila je s pratiteljima fotografije s Cipra, gdje boravi zbog poslovnih obveza, ali je pronašla vremena i za opuštanje.

Galerija 25 25 25 25 25

"Ima nešto posebno u tome kad te posao odvede na mjesto gdje, osim obaveza, pronađeš i malo mira, prirode i vremena za uživanje", napisala je bivša predsjednica uz objavu na Facebooku.

Pogledaji ovo Celebrity Saša Kovačević oženio dugogodišnju partnericu! Isplivale snimke tajnog vjenčanja

Osim prizora s putovanja, pažnju pratitelja privukao je i jedan modni detalj. Kolinda je nosila luksuzne Roger Vivier tenisice od brušene kože, prepoznatljive po zlatnom logotipu i metalnim detaljima, čija se cijena kreće oko 1200 eura.

Pogledaji ovo Celebrity Vjenčanje naše influencerice i nogometaša trajalo je tri dana, a za ceremoniju su izabrali ovaj otok!

Kolinda Grabar-Kitarović - 4 Foto: Facebook

Kolinda Grabar-Kitarović - 7 Foto: Facebook

Iako nije otkrivala detalje svog posjeta, iz objave je jasno da je boravak na Cipru iskoristila i za predah te uživanje u prirodnim ljepotama mediteranskog otoka.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Modrićev sin proslavio 16. rođendan! Pogledajte fotografije skromne zabave

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Javno priznanje Ecije Ojdanić: "Skoro da me sram ovo napisati, ali..."

Pogledaji ovo Celebrity Novi potez kraljevskih članova pokazao koliko je princ Harry izoliran od svoje obitelji