Vjenčanje naše influencerice i nogometaša trajalo je tri dana, a za ceremoniju su izabrali ovaj otok!

Lana Biželj i Luka Majcen vjenčali su se na Obonjanu, gdje su umjesto klasične svadbe organizirali intimno višednevno slavlje za obitelj i prijatelje u mediteranskom okruženju.

Lana Biželj i slovenski nogometaš Luka Majcen za svoj su veliki dan odabrali Obonjan, jedinstveni otok na hrvatskoj obali poznat po netaknutoj prirodi i privatnosti.

Umjesto klasičnog vjenčanja, organizirali su višednevno slavlje u krugu obitelji i prijatelja, stavljajući naglasak na zajedničko druženje i stvaranje uspomena.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zašto samo odabrane žene mogu nositi bijelo pred Papom?

Lana Biželj i Luka Majcen - 7 Foto: Lana Biželj/Instagram

Fotografije s proslave otkrivaju elegantan koncept inspiriran mediteranskim okruženjem, u kojem dominiraju prirodni detalji i nenametljiv luksuz. Posebnu pažnju privukli su mladenci koji su se savršeno uklopili u otočni ambijent – Lana u minimalističkom bridal izdanju, a Luka u klasičnom bijelom smokingu.

Lana Biželj i Luka Majcen - 6 Foto: Lana Biželj/Instagram

Lana Biželj i Luka Majcen - 5 Foto: Lana Biželj/Instagram

Njihova ljubavna priča godinama se razvijala između različitih država i poslovnih obveza, pa je odluka o trodnevnom slavlju imala dodatno značenje. Umjesto jednodnevne ceremonije, željeli su svojim najbližima pružiti iskustvo koje će pamtiti dugo nakon vjenčanja.

Pogledaji ovo Celebrity Mini badić na Maji Šuput potpuno je zasjenio prekrasan pogled iza nje

Lana Biželj i Luka Majcen - 4 Foto: Lana Biželj/Instagram

Lana Biželj i Luka Majcen - 3 Foto: Lana Biželj/Instagram

Lana Biželj i Luka Majcen - 2 Foto: Lana Biželj/Instagram

Odabirom Obonjana pridružili su se sve popularnijem trendu intimnih destinacijskih vjenčanja, gdje su autentičnost, bliskost i zajednički trenuci važniji od raskoši i velikih spektakala.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte savršene detalje s vjenčanja našeg vatrenog i njegove Ivone u Dubrovniku

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Znate li da Petra Kraljev isprva nije trebala glumiti Milicu? ''Ništa ne bih promijenila!''

Pogledaji ovo Celebrity Tko je mlada državna tajnica koja je privukla pažnju na Prideu? Radila je u SAD-u i obožava Dinamo