Pogledajte savršene detalje s vjenčanja našeg vatrenog i njegove Ivone u Dubrovniku

Borna Sosa i Ivona Šimunović vjenčali su se u Dubrovniku, a njihovo slavlje privuklo je pozornost elegantnom ceremonijom i raskošnom mediteranskom dekoracijom koju je osmislio Saša Šekoranja.

Boravak Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku posljednjih dana nije bio slučajan. Hrvatski nogometni reprezentativac i zagrebačka arhitektica upravo su ondje izrekli sudbonosno "da" te svoju ljubav proslavili u krugu obitelji, prijatelja i najbližih suradnika.

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Par, koji privatni život godinama uspješno drži podalje od javnosti, najvažniji dan podijelio je s najbližima, među kojima je posebno mjesto imao i njihov sin Šimun.

Vjenčanje Borne Sose - 22 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Vjenčanje Borne Sose - 20 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Mladenka je za ovu priliku odabrala elegantnu i nenametljivu vjenčanicu, upotpunjenu čipkastim velom, dok su jednostavna frizura i decentan make-up dodatno naglasili njezin profinjeni stil.

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Fotografije s vjenčanja ubrzo su privukle pažnju javnosti, no jednako impresivna bila je i sama scenografija slavlja.

Za uređenje prostora pobrinuo se Saša Šekoranja, poznat po svojim raskošnim cvjetnim kreacijama. Umjesto klasičnog romantičnog koncepta, osmislio je dekor inspiriran Mediteranom, u kojem su prevladavali žuti tonovi, kale, gerberi te detalji poput limuna i limeta koji su prostoru dali svježinu i ljetni ugođaj.

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Vjenčanje Borne Sose - 11 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Vjenčanje Borne Sose - 9 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Poseban dojam ostavile su velike instalacije bijelih orhideja koje su se nadvijale nad stolovima, stvarajući efekt lebdećih cvjetnih skulptura. U kombinaciji s pogledom na more, kristalnim čašama i elegantnim detaljima, cijelo je slavlje izgledalo poput prizora iz luksuzne mediteranske razglednice.

Vjenčanje Borne Sose - 19 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Zahvaljujući pažljivo osmišljenim detaljima i spektakularnoj dekoraciji, vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović zasigurno će ostati među najupečatljivijim društvenim događajima ovog ljeta.

Vjenčanje Borne Sose - 21 Foto: Bozo Radic / CROPIX

OVDJE pogledajte tko je supruga Borne Sose.

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