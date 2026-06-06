Tko je žena koja je osvojila samozatajnog vatrenog? Ne voli medijsku pažnju, no nogometaš je jednom otkrio što ga je osvojilo

Borna Sosa oženio se za arhitekticu Ivonu Šimunović na svečanosti u Dubrovniku, otkud je mladenka porijeklom.

Hrvatski nogometaš i igrač Crystal Palacea Borna Sosa oženio se za svoju dugogodišnju partnericu Ivonu Šimunović nakon šest godina veze tijekom koje su dobili sina Šimuna.

Par je svoju ljubav okrunio brakom u Dubrovniku, otkud je mladenka porijeklom, a fotografije s vjenčanja otkrivaju romantičnu atmosferu i elegantnu ceremoniju u jednom od najljepših gradova na Jadranu.

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Vjenčanje Borne Sose - 20 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Vjenčanje Borne Sose - 13 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Vjenčanje Borne Sose - 11 Foto: Bozo Radic / CROPIX

No tko je samozatajna supruga našeg nogometnog reprezentativca? Naime, o lijepoj Ivoni ne zna se puno i vješto krije detalje privatnog života, a jedan od prvih trenutaka kada nije uspjela pobjeći fotografima bila je utakmica Hrvatske i Argentine na Svjetskom prvenstvu u Katru.

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Tamo je navijala za Bornu u društvu njegovih roditelja Gorana i Vesne, a fotografi su ih snimili i u trenucima kada je Hrvatska izgubila utakmicu i na njihovim licima jasno se vidi da im to nije najlakše palo.

Vjenčanje Borne Sose - 2 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Borna Sosa, Ivona Šimunović Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Ivona Šimunović Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Sosa ne voli odavati puno o svojem privatnom životu, no jednom prilikom za medije je ipak otkrio nešto više o svojoj djevojci.

"Iz Zagreba je, a rodom je iz Dubrovnika i zajedno smo gotovo dvije godine. Starija je od mene četiri godine... Funkcioniramo super. Posebno mi se sviđa kod nje – samostalnost. Tako je odgojena. Jednostavno smo kliknuli", rekao je Borna za Story 2022. godine te je tom prilikom otkrio i da je Ivona arhitektica.

Vjenčanje Borne Sose - 9 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Vjenčanje Borne Sose - 6 Foto: Bozo Radic / CROPIX

Poznata je informacija i da Borna ima 28 godina, a Ivona 32, a sredinom lipnja lani dobili su sina Šimuna.

Ivona na Instagramu ima zaključan profil, a Borna rijetko dijeli njihove zajedničke fotke.

Jednu od rijetkih iznimki napravio je u petak, kada je objavio fotografije sina, koji će sredinom lipnja proslaviti prvi rođendan. Više čitajte OVDJE.

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