Hrvatska mu je postala ljetna adresa: NBA velikan vratio se na našu obalu

Jedan od najvećih košarkaša svih vremena, NBA legenda Magic Johnson, i ovog je ljeta za odmor ponovno odabrao Hrvatsku, a dojmove s Jadrana podijelio je sa svojim brojnim pratiteljima.
NBA velikan Earvin "Magic" Johnson još jednom je pokazao koliko voli Hrvatsku. Legendarni košarkaš i član Kuće slavnih ponovno je stigao na Jadran, gdje sa suprugom Cookie Johnson uživa u luksuznom ljetovanju.3 vijesti o kojima se priča Izgleda nestvarno Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina ''jednostavno - muško'' Lidija Bačić otkrila nam je koji joj je naš nogometaš najzgodniji: ''Ja volim kad su muškarci frajeri'' tuga nezamisliva Preminula 23-godišnja kći srpske reality-zvijezde, shrvana majka oprostila se potresnim riječima
Na društvenim mrežama objavio je fotografiju na kojoj poziraju na palubi luksuzne jahte, okruženi kristalno čistim morem i sunčanim vremenom. Opušteno izdanje i široki osmijesi jasno pokazuju koliko uživaju u odmoru.
Magic Johnson u Hrvatskoj - 2 Foto: Instagram
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Uz fotografije iz Hrvatske otkrio je da je jedan od dana proveo na Hvaru, gdje je posebno uživao u gastronomskom iskustvu.
"Odlično smo ručali u restoranu Laganini Lounge Bar & Fish House na Hvaru! Pogled je bio fantastičan, a hrana nevjerojatna – čak su i jastoga odabrali točno pred nama!", napisao je Magic, ne skrivajući oduševljenje. Cijelu objavu pogledajte OVDJE.
Magic Johnson u Hrvatskoj Foto: Facebook
Magic Johnson u Hrvatskoj Foto: Facebook
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Magic Johnson posljednjih godina redovito bira hrvatsku obalu kao jednu od svojih omiljenih ljetnih destinacija. Tijekom prijašnjih posjeta obišao je više naših bisera, a posebne simpatije pokazao je upravo prema Hvaru, gdje je često dijelio fotografije zalazaka sunca, restorana i prirodnih ljepota.
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Njegov dolazak ni ovoga puta nije prošao nezapaženo. Brojni pratitelji u komentarima poželjeli su mu ugodan odmor, a mnogi su istaknuli kako im je drago što se jedna od najvećih sportskih ikona ponovno vraća upravo u Hrvatsku.
Magic Johnson U Trogiru Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Magic Johnson U Trogiru Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Magic Johnson U Trogiru Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Magic Johnson smatra se jednim od najboljih košarkaša u povijesti NBA lige. Tijekom bogate karijere osvojio je pet naslova prvaka s Los Angeles Lakersima, tri puta bio je proglašen najkorisnijim igračem lige (MVP), a nakon završetka igračke karijere uspješno se posvetio poslovnom svijetu i humanitarnom radu.
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