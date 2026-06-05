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Obiteljska idila

Samozatajni vatreni napravio iznimku: Podijelio fotke sina i partnerice, koje ne viđamo često

Piše E. G., Danas @ 13:13 Celebrity komentari
Borna Sosa Borna Sosa Foto: Josip Moler/Cropix

Borna Sosa podijelio je rijetke obiteljske fotografije s odmora u Hrvatskoj te pokazao sina Šimuna i dugogodišnju partnericu Ivonu, s kojom je zajedno već šest godina.

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