Samozatajni vatreni napravio iznimku: Podijelio fotke sina i partnerice, koje ne viđamo često

Borna Sosa podijelio je rijetke obiteljske fotografije s odmora u Hrvatskoj te pokazao sina Šimuna i dugogodišnju partnericu Ivonu, s kojom je zajedno već šest godina.
Hrvatski nogometaš Borna Sosa razveselio je pratitelje rijetkim prizorima iz privatnog života.3 vijesti o kojima se priča Poznati par Rijetko ih viđamo zajedno: Zajednički izlazak bivšeg vatrenog i supruge izazvao je zanimanje prolaznika tek joj je 21 godina Splićanka ručno izrađuje krunice koje su postale apsolutni hit: ''Ljudi zaboravljaju najvrjednije'' napravila iznimku! Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete!
Igrač Crystal Palacea, koji (zasad) ne putuje na Svjetsko prvenstvo koje se održava u Sjevernoj Americi, na društvenim je mrežama podijelio nekoliko fotografija s odmora u Hrvatskoj, na kojima su glavne zvijezde njegova dugogodišnja partnerica Ivona i njihov sin Šimun.
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Obitelj trenutačno uživa u ljetnim danima uz more, daleko od sportskih obveza i užurbanog ritma svakodnevice.
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Na fotografijama se mogu vidjeti bezbrižni trenuci najmlađih članova obitelji u igri uz samu obalu, dok jedna fotografija otkriva i nježan trenutak između Ivone i njihova sina. Posebnu pažnju privukao je preslatki jednogodišnjak koji je pozirao sa sunčanim naočalama i osvojio simpatije pratitelja.
Borna Sosa, Ivona Šimunović Foto: Josip Moler / CROPIX
Borna Sosa Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Borna Sosa Foto: Josip Bandic / CROPIX
Borna i Ivona, koja je po zanimanju arhitektica, zajedno su već šest godina, a svoju vezu od samog početka drže podalje od medijske pozornosti. Iako rijetko dijele detalje iz privatnog života, takve objave pokazuju koliko uživaju u obiteljskim trenucima i zajedničkom vremenu koje provode daleko od reflektora.
Borna Sosa Foto: Josip Moler / CROPIX
Borna Sosa Foto: Tomislav Kristo/Cropix
Nakon naporne nogometne sezone hrvatski reprezentativac očito je odlučio ljeto posvetiti onome što mu je najvažnije – obitelji. Odmor na hrvatskoj obali tako je postao savršena prilika za stvaranje novih uspomena s Ivonom i sinom prije povratka sportskim obvezama.
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