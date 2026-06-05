Samozatajni vatreni napravio iznimku: Podijelio fotke sina i partnerice, koje ne viđamo često

Borna Sosa podijelio je rijetke obiteljske fotografije s odmora u Hrvatskoj te pokazao sina Šimuna i dugogodišnju partnericu Ivonu, s kojom je zajedno već šest godina.

Hrvatski nogometaš Borna Sosa razveselio je pratitelje rijetkim prizorima iz privatnog života.

Igrač Crystal Palacea, koji (zasad) ne putuje na Svjetsko prvenstvo koje se održava u Sjevernoj Americi, na društvenim je mrežama podijelio nekoliko fotografija s odmora u Hrvatskoj, na kojima su glavne zvijezde njegova dugogodišnja partnerica Ivona i njihov sin Šimun.

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Obitelj trenutačno uživa u ljetnim danima uz more, daleko od sportskih obveza i užurbanog ritma svakodnevice.

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Na fotografijama se mogu vidjeti bezbrižni trenuci najmlađih članova obitelji u igri uz samu obalu, dok jedna fotografija otkriva i nježan trenutak između Ivone i njihova sina. Posebnu pažnju privukao je preslatki jednogodišnjak koji je pozirao sa sunčanim naočalama i osvojio simpatije pratitelja.

Borna Sosa, Ivona Šimunović Foto: Josip Moler / CROPIX

Borna Sosa Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Borna Sosa Foto: Josip Bandic / CROPIX

Borna i Ivona, koja je po zanimanju arhitektica, zajedno su već šest godina, a svoju vezu od samog početka drže podalje od medijske pozornosti. Iako rijetko dijele detalje iz privatnog života, takve objave pokazuju koliko uživaju u obiteljskim trenucima i zajedničkom vremenu koje provode daleko od reflektora.

Borna Sosa Foto: Josip Moler / CROPIX

Borna Sosa Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Nakon naporne nogometne sezone hrvatski reprezentativac očito je odlučio ljeto posvetiti onome što mu je najvažnije – obitelji. Odmor na hrvatskoj obali tako je postao savršena prilika za stvaranje novih uspomena s Ivonom i sinom prije povratka sportskim obvezama.

Dječaka su krstili ujesen, a fotografije pogledajte OVDJE.

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