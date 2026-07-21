Anja Alavanja Viljevac podijelila sinov uspjeh koji će pamtiti cijeli život!

Voditeljica IN magazina Anja Alavanja Viljevac podijelila je s pratiteljima trenutak na koji je posebno ponosna.

Ljetovanje Anje Alavanje Viljevac i njezine obitelji ove će godine ostati zapamćeno po jednom posebnom razlogu. Voditeljica je na Instagramu otkrila da je njezin petogodišnji sin Dan napravio veliki korak i prvi put samostalno zaplivao.

Uz fotografiju iz bazena Anja nije skrivala ponos te je napisala:

"Uz naše kristalno more, poneku svjetsku destinaciju, brojne hotele... posebno mjesto u srcu imat će Barcs (Mađarska), jer je tu danas moj Dan, uz miris langošica, proplivao!"

Anja Alavanja Viljevac na Instagramu - 3 Foto: Instagram

U drugoj objavi otkrila je i zašto upravo to mađarsko mjesto ima posebno značenje za njihovu obitelj.

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"Barcs je blizu Virovitice, gdje su muževi roditelji. Nekada se tu išlo po jeftiniju zimsku i fluorescentne sokove u kanistru. Eto, danas smo turisti u vrlo urednim termama."

Anja Alavanja Viljevac na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su malom Danu uputili čestitke za njegov veliki uspjeh.

Anja Alavanja Viljevac Foto: Josip Moler / CROPIX

Podsjetimo, Anja Alavanja Viljevac krajem prošle godine postala je nova voditeljica IN magazina na Novoj TV. Najveća podrška u privatnom i poslovnom životu joj je suprug Vedran Viljevac, za kojeg se udala u rujnu 2021. godine, nekoliko mjeseci nakon što su dobili sina Dana.

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