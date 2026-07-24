Preminula je poznata influencerica u 30. godini, iza sebe je ostavila šestogodišnju kćer

Adriana Garcia preminula je u 30. godini života nakon komplikacija tijekom estetskog zahvata.

Beauty influencerica Adriana Garcia preminula je u 30. godini života.

Kreatorica sadržaja iz Culiacána u Meksiku navodno je u utorak ujutro bila podvrgnuta estetskom zahvatu kada su se pojavile komplikacije.

Iza sebe je ostavila šestogodišnju kćer.

Adriana je stekla velik broj pratitelja na TikToku i Instagramu, a surađivala je i s trgovinom Drop Shop, specijaliziranom za limitirane tenisice, kape i luksuzne satove.

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Iz tvrtke su njezinu smrt potvrdili dirljivom objavom:

"Danas se opraštamo od članice obitelji Drop Shop, s ljubavlju se prisjećajući njezine dobrote, predanosti i svih trenutaka koje smo podijelili s njom. Njezino će sjećanje zauvijek ostati s nama.

Izražavamo iskrenu sućut njezinoj obitelji, kćeri i prijateljima te im želimo snagu i mir u ovim teškim trenucima. Počivaj u miru, Adriana, zauvijek ćeš biti dio obitelji Drop Shop."

Točan uzrok smrti zasad nije službeno potvrđen. Slučaj još uvijek istražuju lokalne zdravstvene i pravosudne službe.

Nakon vijesti o njezinoj smrti pratitelji su preplavili komentare ispod posljednjih objava na društvenim mrežama.

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"Počivaj u miru, ljepotice", "Poleti visoko, Adriana. Sada si ponovno sa svojim tatom, koji ti je toliko nedostajao", "U šoku sam", pisali su.

Adriana je u travnju proslavila 30. rođendan, samo nekoliko tjedana nakon što je izgubila oca i djeda.

Više informacija o okolnostima njezine smrti očekuje se u idućim danima.

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