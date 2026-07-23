Kao Barbie! Oduševit će vas detalji na novom badiću Maje Šuput

Maja Šuput ponovno je pokazala da je jedna od najbolje odjevenih domaćih zvijezda i tijekom ljeta, novim fotografijama u nježno ružičastom bikiniju oduševila je pratitelje na društvenim mrežama.

Maja Šuput još jednom je dokazala da zna kako privući pažnju svojih pratitelja.

Pjevačica je na Instagramu objavila seriju fotografija uz bazen na kojima pozira u upečatljivom ružičastom bikiniju s volanima i čipkastim detaljima, koji je savršeno istaknuo njezinu vitku figuru i preplanuli ten.

Za opušteno ljetno izdanje Maja je odabrala elegantne sunčane naočale, zlatni nakit i besprijekornu frizuru, a cijeli stajling upotpunila je samouvjerenim pozama uz bazen u zlatnom zalasku sunca.

Uz fotografije je kratko poručila: "Nosi badić kao da nosiš samopouzdanje."

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Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komplimente pratitelja, koji su joj poručili da izgleda fantastično te da joj ružičasta boja odlično pristaje.

Maja Šuput na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Instagram

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Gdje to Maja posljednjih dana puni baterije između brojnih ljetnih nastupa pogledajte OVDJE.

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