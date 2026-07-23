Kao Barbie! Oduševit će vas detalji na novom badiću Maje Šuput

Maja Šuput ponovno je pokazala da je jedna od najbolje odjevenih domaćih zvijezda i tijekom ljeta, novim fotografijama u nježno ružičastom bikiniju oduševila je pratitelje na društvenim mrežama.
Maja Šuput još jednom je dokazala da zna kako privući pažnju svojih pratitelja.3 vijesti o kojima se priča stravičan događaj Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama osvanule njezine nove fotke! Prije 30 godina bila je Miss Hrvatske: Kako danas izgleda Vanja Rupena? prelijepa glumica Preminula ikona jugoslavenskog filma: Tito ju je obožavao, a zadnje dane živjela je u teškim uvjetima
Pjevačica je na Instagramu objavila seriju fotografija uz bazen na kojima pozira u upečatljivom ružičastom bikiniju s volanima i čipkastim detaljima, koji je savršeno istaknuo njezinu vitku figuru i preplanuli ten.
Za opušteno ljetno izdanje Maja je odabrala elegantne sunčane naočale, zlatni nakit i besprijekornu frizuru, a cijeli stajling upotpunila je samouvjerenim pozama uz bazen u zlatnom zalasku sunca.
Uz fotografije je kratko poručila: "Nosi badić kao da nosiš samopouzdanje."
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Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komplimente pratitelja, koji su joj poručili da izgleda fantastično te da joj ružičasta boja odlično pristaje.
Maja Šuput na Instagramu - 5 Foto: Instagram
Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Instagram
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Gdje to Maja posljednjih dana puni baterije između brojnih ljetnih nastupa pogledajte OVDJE.
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