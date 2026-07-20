Bez brige i stresa: Maja Šuput pokazala kako puni baterije na Jadranu

Maja Šuput ljetne dane provodi i na Korčuli, gdje odmara sa sinom Bloomom i prijateljima, a djeliće opuštene atmosfere podijelila je na društvenim mrežama.
Maja Šuput ovih je dana zamijenila poslovne obveze morskim užicima te se javila s odmora na Korčuli. Na svom Instagram profilu objavila je niz fotografija i videa kojima je pokazala kako izgleda njezin dan na jahti, uz kratki opis: ''Kakav dan.''3 vijesti o kojima se priča vruća atmosfera Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile NAJVEĆE RAZOČARANJE VEČERI? Justina Biebera žestoko su napali zbog ovog poteza u finalu Svjetskog prvenstva slučajan susret Pohvalio se fotkom: Saša Kopljar je imao posebno društvo na odmoru
Objavu pogledajte OVDJE.
Maja Šuput - 3 Foto: Instagram
Na fotografijama pozira na palubi u kupaćem kostimu, uživa u vožnji jet skijem, a pratiteljima je pokazala i bogat ručak s ribom, salatama i drugim mediteranskim specijalitetima. U jednoj od objava vidi se i društvo s kojim provodi vrijeme na moru.
Maja Šuput - 2 Foto: Instagram
Objava je u kratkom roku prikupila brojne komentare pratitelja, koji su joj uputili komplimente i poželjeli ugodan nastavak odmora.
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Maja Šuput Foto: Instagram
Maja Šuput Foto: Instagram
Čini se kako je Maja između brojnih poslovnih angažmana pronašla vremena za kvalitetan obiteljski predah, a po objavljenim fotografijama i videima jasno je da ljeto provodi u opuštenoj atmosferi, uživajući u suncu, moru i zajedničkim trenucima sa sinom Bloomom.
Maja Šuput - 1 Foto: Instagram
Podsjetimo, Maja je prije nekoliko dana sa sinom Bloomom posjetila i slikoviti otočić Vrnik kraj Korčule. Kako su proveli taj izlet, pročitajte OVDJE.
Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram
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