Bez brige i stresa: Maja Šuput pokazala kako puni baterije na Jadranu

Maja Šuput ljetne dane provodi i na Korčuli, gdje odmara sa sinom Bloomom i prijateljima, a djeliće opuštene atmosfere podijelila je na društvenim mrežama.

Maja Šuput ovih je dana zamijenila poslovne obveze morskim užicima te se javila s odmora na Korčuli. Na svom Instagram profilu objavila je niz fotografija i videa kojima je pokazala kako izgleda njezin dan na jahti, uz kratki opis: ''Kakav dan.''

Objavu pogledajte OVDJE.

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Na fotografijama pozira na palubi u kupaćem kostimu, uživa u vožnji jet skijem, a pratiteljima je pokazala i bogat ručak s ribom, salatama i drugim mediteranskim specijalitetima. U jednoj od objava vidi se i društvo s kojim provodi vrijeme na moru.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Objava je u kratkom roku prikupila brojne komentare pratitelja, koji su joj uputili komplimente i poželjeli ugodan nastavak odmora.

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Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

Čini se kako je Maja između brojnih poslovnih angažmana pronašla vremena za kvalitetan obiteljski predah, a po objavljenim fotografijama i videima jasno je da ljeto provodi u opuštenoj atmosferi, uživajući u suncu, moru i zajedničkim trenucima sa sinom Bloomom.

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, Maja je prije nekoliko dana sa sinom Bloomom posjetila i slikoviti otočić Vrnik kraj Korčule. Kako su proveli taj izlet, pročitajte OVDJE.

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram

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