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Maksimalno opuštanje

Bez brige i stresa: Maja Šuput pokazala kako puni baterije na Jadranu

Piše K. D., Danas @ 16:23 Celebrity komentari
Maja Šuput Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput ljetne dane provodi i na Korčuli, gdje odmara sa sinom Bloomom i prijateljima, a djeliće opuštene atmosfere podijelila je na društvenim mrežama.

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